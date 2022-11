Científics del centre d'investigació Barcelona Beta Brain Research Center (BBRC) de la Fundació Pasqual Maragall i de l'Hospital del Mar de Barcelona han validat nou biomarcadors per diagnosticar de forma precoç l'alzheimer en la pràctica clínica diària a través d'una anàlisi de sang.

El treball, en el qual també ha participat la Universitat de Gotemburg, ha comparat per primera vegada la validesa d'aquests nou biomarcadors a partir de mostres de sang de 197 pacients de l'Hospital del Mar amb diverses patologies neurològiques en els quals han analitzat la presència de nou variants de la proteïna Tau. Segons ha explicat el neuròleg Marc Suárez-Calvet, alguns d'aquests marcadors en sang han resultat ser tan útils per detectar l'alzheimer com els mateixos determinats amb la prova de referència utilitzada fins ara, l'anàlisi del líquid cefalorraquidi obtingut per punció lumbar.

El neuròleg ha remarcat que les determinacions de biomarcadors en plasma, menys invasives que una punció lumbar, poden permetre disposar d'una eina per avançar en el diagnòstic de l'alzheimer i determinar quines persones s'han de sotmetre a més proves per confirmar el diagnòstic. El treball, publicat a la revista 'Alzheimer's & Dementia', és, segons els seus autors, un nou pas per disposar d'eines de diagnòstic precoç d'aquesta malaltia degenerativa.

Encara no es pot incorporar

Un dels aspectes destacats de l'estudi, és que s'han estudiat alhora i amb les mateixes mostres aquests nou possibles biomarcadors, totes variants de la proteïna Tau, en 197 pacients amb deteriorament cognitiu, no només d'alzheimer, seguits en el Servei de Neurologia de l'Hospital del Mar.

«La conclusió és que realment tenim biomarcadors en sang que poden ser molt útils en el diagnòstic de l'alzheimer en la pràctica clínica diària, tot i que encara no es pot incorporar en el dia a dia i no pot substituir la prova estàndard, la punció lumbar i l'anàlisi del líquid cefalorraquidi», ha admès Suárez-Calvet, responsable del Grup de Biomarcadors en Fluids i Neurologia Translacional del Barcelona Beta Brain Research Center (BBRC). Aquests resultats també permetran «millorar el diagnòstic dels pacients que tenen problemes cognitius i escollir millor en quines persones fer la prova de referència, que continua sent la punció lumbar», ha puntualitzat.

Resultats comparables

Les mostres dels pacients es van enviar a la Universitat de Gotemburg (Suècia), on es van dividir per analitzar-les en diferents laboratoris que desconeixien la patologia de cada malalt, una cosa que ha permès obtenir uns resultats comparables.

En les persones afectades d'alzheimer, les dades es van comparar amb les obtingudes del líquid cefalorraquidi a través de la punció lumbar i es va ratificar que algunes de les mesures de la proteïna Tau en sang eren capaces de detectar la malaltia amb una precisió semblant a la punció lumbar; per tant, pot funcionar com a marcador diagnòstic, fins i tot en els inicis de la malaltia. «Per primera vegada hem pogut fer una anàlisi comparativa de tots aquests biomarcadors en sang alhora», ha indicat la investigadora del BBRC Marta Milà-Alomà.

Segueix la punció lumbar

El neuròleg de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) Albert Puig-Pijoan ha reconegut que aquest estudi no desplaçarà la punció lumbar com a prova estàndard per al diagnòstic de l'alzheimer.

«A curt termini, la punció lumbar continuarà sent necessària, però aquests resultats ens obren la porta a aplicar aquesta prova en sang, que és menys invasiva, per elegir millor quins són els pacients que han de sotmetre's a una punció lumbar i pot ser molt útil per diagnosticar alzheimer en pacients a qui no podem fer una punció lumbar o altres proves amb biomarcadors de més difícil accés», ha detallat.

El cap del Servei de Neurologia de l'Hospital del Mar, Jaume Roquer, ha augurat que «estem relativament a prop de tenir, en persones amb deteriorament cognitiu demostrat per una adequada valoració neuropsicològica, un biomarcador en sang positiu que permeti indicar una alta possibilitat d'alzheimer».