Si estàs en aquell moment de la teva vida en el qual et sents inflat, la roba que més t'agrada no et serveix i no et trobes a gust amb tu mateix, no t'atabalis perquè aprimar-te uns quilos és possible sense necessitat de morir-se de gana ni recórrer a dietes miracle que l'única cosa que faran serà deprimir-te i posar en risc la teva salut. Perquè això últim és important, abans de decidir canviar la teva alimentació, és convenient que consultis un expert perquè t'assessori i fugis d'aquestes notícies sensacionalistes que trobem a internet i que no porten res de bo. Triar una bona dieta no és senzill, principalment perquè n'existeixen poques, d'efectives. Moltes es basen en fer-te perdre líquids i no greix, mentre que d'altres et fan deixar de menjar coses importants per al cos i perds forces. Per sobre de tot, ha de ser una dieta equilibrada.

Una fórmula secreta que ens faci baixar de pes no existeix, però sí que hi ha una sèrie de pautes a seguir. El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, ha consultat a la farmacèutica Belén Acero, titular de la Farmacia Avenida América i especialista en dermofarmàcia i nutrició, sobre què hem de fer per aprimar-nos cinc quilos en un mes, tenint clar en tot moment que cal establir un objectiu que sigui realista per a després seguir un pla alimentari concorde a les teves necessitats.

Quins aliments hem d'incloure?

«Perdre cinc quilos en un mes és possible, però des del meu punt de vista, no hauríem de fixar el nombre de quilos que volem perdre en un temps determinat. La cosa ideal seria portar un estil de vida saludable, que puguem mantenir en el temps, sense que suposi 'estar a dieta' i fer un constant sacrifici», explica Belén Acero que té clar que començar amb una nova alimentació és la base de l'èxit. «Si es vol perdre pes, cal augmentar el consum de verdures, peix i carns magres com el pollastre o gall dindi, greixos 'bons', com l'oli d'oliva verge extra o els fruits secs, i llegums i fruites. Hauríem d'evitar el consum d'alcohol, aliments processats i sucres i limitar el consum de carns vermelles, sobretot al principi, fins a aconseguir el pes desitjat. Fer una petita restricció calòrica (és a dir, intentar menjar menys calories de les que es gasten)».

Haig de canviar el meu estil de vida?

Per descomptat. El mètode per a aconseguir-ho no és una dieta restrictiva, sinó més aviat l'educació per a saber què, quant i com menjar per portar un bon estil de vida. «Jo recomanaria intentar evitar el sedentarisme, moure'ns el màxim possible i, d'aquesta manera, augmentar, sense que suposi un gran esforç, la despesa calòrica. Si augmentem el NEAT (despesa calòrica que no prové de l'exercici), i això ho combinem amb entrenament de força i exercici cardiovascular (muntar amb bicicleta, nedar, córrer, etc.), unes tres vegades per setmana, tindrem moltes possibilitats d'èxit».

La importància de dormir bé

Pot semblar absurd, però si volem mantenir un pes saludable, també hem de cuidar el son, ja que un son reparador serà clau en la secreció d'hormones que regulen la fam i la sacietat. «Recomano evitar els dispositius electrònics una o dues hores abans d'anar-se'n a dormir, la pràctica de meditació almenys cinc minuts al dia, i si no aconseguíssim dormir bé i fos necessari, recórrer a un professional sanitari que ens recomani algun complement alimentari adequat per a nosaltres. Finalment, és important controlar l'estrès, ja que moltes vegades mengem per 'fam emocional', perquè ens sentim més preocupats o amb uns majors nivells d'ansietat», explica Belén Acero.

Tenir el cos somiat no ha de passar mai per traumes, restriccions o provar trucs miraculosos que no funcionen, sinó per una bona alimentació que millorarà, al seu torn, la nostra salut.