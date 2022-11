L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha alertat de la presència de salmonel·la en alguns lots del producte Chistorral de Navarra, que es comercialitza als supermercats de Lidl. El Ministeri de Consum ha informat en un comunicat que l’empresa fabricant ja ha retirat els productes del mercat i Lidl també ha tret de les seves prestatgeries els lots afectats.

⚠️ Alerta por presencia de Salmonella en chistorra.

🚫 No consumir

▶️ Nombre del producto: CHISTORRA DE NAVARRA

▶️ Peso de unidad: 220 g

▶️ N° Lote: 222429

▶️ Fechas de caducidad: 26/02/2023 y 27/02/2023

📌 https://t.co/Y1TeJMdtxI pic.twitter.com/duaSffono8 — AESAN (@AESAN_gob_es) 18 de noviembre de 2022

De moment no hi ha constància de cap cas notificat amb salmonel·losi per ingerir aquest aliment a Espanya. No obstant, el ministeri recomana als consumidors que tinguin aquesta xistorra a casa que s’abstinguin d’ingerir-la i la tornin al supermercat on la van comprar.

Així mateix, les autoritats sanitàries han enumerat els riscos que pot tenir per a la salut el consum d’aquesta xistorra. En cas d’haver-la consumit, les persones poden presentar símptomes com diarrea, vòmits, febre o mal de cap. I, en aquest cas, recomanen acudir al centre de salut.