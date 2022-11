La cadena de supermercats Mercadona s’ha vist involucrada aquesta setmana en una alerta alimentària que ha forçat la retirada d’un lot d’un producte de la seva marca blanca, Hacendado. Ha sigut l’Associació Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) les que van llançar l’alerta i han verificat la retirada del mercat d’un lot de galetes que s’havia posat a la venda a 70 de les seves botigues per la possible presència de traces d’avellana no inclosa en l’etiquetatge, fet que pot afectar els al·lèrgics.

En concret, es tracta del lot L012256 031000P amb data de consum preferent 06/2023 de les galetes Relieve Hacendado en paquets de 645 grams, segons un comunicat conjunt de Mercadona i del proveïdor Cerealto Siro Foods SL. ⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas a la avellana: presencia de avellana en galletas.

▶️ Nombre: Galletas Relieve

▶️ Marca: HACENDADO

▶️ N° Lote: L012256 031000P

▶️ Peso: 645 g

📌 https://t.co/bCKtGGCeaR pic.twitter.com/ga3qP67bjS — AESAN (@AESAN_gob_es) 16 de noviembre de 2022 Reintegrament Segons les empreses i l’AESAN afirmen que el consum d’aquest producte no comporta cap risc per a la població que no sigui al·lèrgica a l’avellana. Com a mesura de precaució, es recomana als al·lèrgics a l’avellana que poguessin tenir el producte a casa que s’abstinguin de consumir-la. D’acord amb la política de Mercadona, si el client té aquest lot del producte i el vol retornar se li reintegrarà l’import a la botiga més pròxima. Tant Mercadona com Cerealto Siro Foods SL han demanat disculpes a tots els clients pels inconvenients causats.