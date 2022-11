Hi ha la teoria que l’estrès que pot generar una infecció per covid, malgrat que a aquesta altura ja se sap molt més de la malaltia, pot desencadenar en algunes persones símptomes més comuns, com ara respiratoris o circulatoris, i d’altres més inusuals, com ara neurològics, digestius i fins i tot cutanis.

Dins d’aquests últims, un dels símptomes inicials ha sigut el de les reaccions cutànies o granissades. De fet, hi ha fins a cinc manifestacions cutànies associades a la covid, segons un estudi desenvolupat per investigadors espanyols i publicat a la ‘National Library of Medicine’, la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units, que és la biblioteca mèdica més gran del món: lesions acrals –que es desenvolupen en mans i peus, similars a perniosis (com ara penellons)–, lesions tipus maculo-pàpules –que es presenta com una erupció cutània localitzada (al tronc) o generalitzada–, lesions tipus urticària –amb picor intensa, com qualsevol urticària d’un altre origen, en forma d’eritema (enrogiment) i favasses–, urticària de tipus anular –com dibuixant anells– i lesions tipus vesícules –localitzades més freqüentment al tronc i en algunes ocasions, en extremitats–.

Úlceres bucals

Des de fa ja uns mesos, pacients infectats per covid estan informant d’un altre símptoma de la covid dermatològic, a més de les reaccions cutànies: nafres a la boca, conegudes també com a úlceres o aftes bucals. En realitat no són un problema greu, però són molt molestes.

Les zones més comunes en les quals solen aparèixer són els llavis, la llengua, l’interior de les galtes i les genives, tot i que en ocasions pot fins i tot afectar el paladar. És una lesió que apareix a la mucosa de la boca i agafa un color blanquinós.

Hi poden aparèixer butllofes petites, plaques envermellides, úlceres irregulars o inflamació de la geniva de tipus descamatiu. En ocasions aquestes alteracions poden precedir els símptomes respiratoris.

Llengua negra

Una varietat d’aquests problemes bucals és l’anomenada ‘llengua covid’ o ‘llengua negra’. Les cèl·lules sanes de la llengua es reemplacen ràpidament, però si les cèl·lules més velles persisteixen i s’acumulen les unes sobre d’altres, s’hi forma un creixement excessiu fosc, espès i borrós, que es diu ‘llengua negra’ o ‘llengua vellosa’. No és un fenomen nou: abans de la covid els metges ja havien vist aquest tipus de problemes, relacionats amb infeccions virals, tabaquisme, ús d’antibiòtics i falta d’higiene. «És més comú del que la gent pensa», explica el doctor Peter Chin-Hong, professor de Medicina a la Universitat de Califòrnia.

Per treure aquest aspecte, n’hi ha prou d’«utilitzar un raspador de llengua o un raspall de dents per raspar aquestes cèl·lules de la llengua», assegura. A més, les persones afectades «han de practicar una bona higiene bucal per evitar-hi l’acumulació addicional». Segons la Mayo Clinic dels EUA, «tot i que la llengua vellosa negra pot tenir un aspecte alarmant, normalment no causa problemes de salut i, en general, no provoca dolor».

Lesions molt molestes

La llengua covid, la formada per nafres que no solen superar els 8 mil·límetres, sí que són lesions doloroses i molt molestes per al desenvolupament del dia a dia. De vegades, i segons la mida que presentin, pot ser incòmode el simple fet de mastegar o de parlar, a més que tota la zona on s’ubiquen queda adolorida.

A més de per la malaltia, aquestes granissades també poden ser causades per les vacunes contra la covid-19. Depenent de la vacuna, s’han detectat casos de reaccions cutànies com ara urticària, vermellor a la zona de la punxada o herpes zòster. El brià o herpes zòster és una erupció de granissada o butllofes a la pell causada pel virus de la varicel·la zòster, el mateix que causa la varicel·la.