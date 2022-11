Nou paradigma per al tractament del VIH a Espanya. La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, del Ministeri de Sanitat, ha atorgat el finançament públic per finançar la + rilpivirina, la primera teràpia antiretroviral d’acció prologada injectable una vegada cada dos mesos –sis vegades a l’any– per al tractament de la malaltia. Ha estat desenvolupada a través d’una col·laboració de dues companyies farmacèutiques: ViiV Healthcare, primera farmacèutica especialitzada en el VIH del món, amb seu a Espanya, i Janssen. El principal avantatge, davant els antiretrovirals que s’administren actualment, és que redueix la freqüència de les dosis i la càrrega que suposa prendre pastilles cada dia.

És un tractament contra el VIH injectable i d’acció prolongada (s’allibera a poc a poc en l’organisme), que utilitza una tecnologia a base de nanovidres. Les principals guies clíniques per a l’abordatge del VIH (del Departament de Salut i Serveis Humans dels Estats Units –DHHS, per les seves sigles en anglès– i les guies espanyoles de Gesida) ja n’han actualitzat el contingut per recomanar l’ús d’aquest tractament antiretroviral, segons han explicat en roda de premsa els doctors María Eugenia Negredo, especialista en Medicina Interna de la Unitat del VIH de l’Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona, Barcelona) i Federico Pulido, internista de la Unitat del VIH del madrileny Hospital Universitari 12 de octubre.

Els metges han detallat que el VIH arriba a ser indetectable en la majoria de persones positives gràcies a que els tractaments antiretrovirals provoquen que el virus no tingui gairebé presencia en l’organisme, i, en conseqüència, que no es transmeti (ni tan sols a través de relacions sexuals sense protecció). El nou tractament suposa una alternativa als ja existents, al ser injectable cada dos mesos.

Actualment, el tractament per als pacients és un comprimit que s’administra diàriament de forma oral. Una pastilla que, en ocasions, indica la doctora Negredo, pot provocar problemes de toxicitats i, també, una pitjor adherència al tractament. Segons alguns estudis, el 60% dels pacients tenen por d’oblidar-se de prendre la pastilla i hi ha un 40% que creu, també, que la medicació mateixa afavoreix l’estigma.

Per via intramuscular

El nou fàrmac s’administra per via intramuscular, cada dos mesos, cosa que suposa sis vegades a l’any. El doctor Federico Pulido va explicar que és d’acció prolongada i basa el mecanisme d’acció en un sistema de nanopartícules o nanovidres que permeten que, després de l’administració a través d’injecció intramuscular, la medicació es vagi alliberant de manera gradual en l’organisme, i es manté la concentració dels fàrmacs durant dos mesos, moment en què han de ser administrats novament.

L’arribada d’aquest tractament d’acció prolongada a Espanya –serà una realitat a partir del desembre– es produeix després del desenvolupament de set assajos clínics. Alguns en marxa des de fa més de cinc anys. En aquest desenvolupament clínic, que compta amb la participació de més de 4.000 pacients, Espanya ha participat de manera molt activa: 44 centres espanyols i més de 650 pacients, aproximadament la meitat dels pacients europeus.

Un nou paradigma

La doctora Negredo explica que, després de 40 anys lidiant amb la malaltia, des dels primers diagnòstics de sida, el tractament dels pacients ha tingut un canvi notable. A mitjans dels anys noranta, es va començar a fer servir el tractament antiretroviral de gran activitat (TARGA), que es va convertir de seguida en el tractament estàndard i ha aconseguit que les taxes de mortalitat hagin experimentat un descens pronunciat i constant des d’aleshores. Segons dades de la Federació Europea de la Indústria Farmacèutica (Efpia), en el període entre el 1995 i el 2013, les taxes de mortalitat van caure al voltant del 90% a nombrosos països desenvolupats, com Espanya, que va experimentar una reducció del 92%, França (94%), els Estats Units (88%), Itàlia (87%) i Alemanya (82%), entre d’altres.

«D’aquí menys de 10 anys podrem posar fi a aquesta epidèmia i arribar a una cura gràcies a una vacuna que permetrà que aquestes persones no necessitin tractament. Però, fins que aquell moment no arribi, necessiten medicació diària oral que té un impacte en toxicitat a llarg termini que preocupa. També els problemes d’autoestima o l’impacte en l’adherència del tractament. No prendre bé la medicació diàriament, té una sèrie de conseqüències», ha detallat l’especialista.

El fet de retardar les preses o no prendre [la medicació] pot fer que reboti el virus, que la malaltia progressi i pot tornar a transmetre malaltia a altres persones», ha assenyalat la doctora Negredo. Va afegir l’especialista que, en un estudi de la Societat Espanyola Interdisciplinària de la Sida (Seisida), amb 400 pacients, un 77% de les persones entrevistades van veure com a molt bona opció un tractament d’acció prolongada.

Medicaments menys tòxics

El seu company, el doctor Federico Pulido també s'ha referit a un 1996 quan va arribar el gran canvi en el tractament de pacients amb el VIH, a través de la combinació de fàrmacs. «En aquell moment eren moltes pastilles al dia i una toxicitat considerable però això va aconseguir que les persones infectades no morissin i va ser un gran èxit». A partir d’aquell moment, ha assenyalat, els medicaments són més simples i menys tòxics.

El nou fàrmac, ha desgranat, «no és que sigui millor [que els actuals], l’important és la nova manera d’administrar en injeccions intramusculars, en dues injeccions i cada dos mesos,» ha dit l’internista. I ha afegit que no està indicat per a persones acabades de diagnosticar que han de rebre l’actual tractament estàndard fins que es confirmi que el virus està ben controlat. «No és per a tothom, però pot ser per a molts», ha afegit. El doctor Pulido confirma que en els assajos clínics a Espanya, més de 600 pacients amb el VIH ja s’han tractat amb aquest injectable i hi ha una gran experiència». De fet, ha aclarit que són els mateixos pacients els que el reclamen i ja hi ha «llista d’espera» per rebre’l.