Ja fa cinc anys que l’Institut d’Odontologia i Maxil·lofacial Avançada, l’IOMA, de la Clínica Sant Josep, va obrir les seves portes amb l’objectiu de ser el centre de salut bucodental que donés atenció, tractament i suport a aquelles persones amb fòbia d’anar al dentista, i per aquelles persones amb diversitat funcional o amb patologies que dificulten que se’ls pugui visitar correctament. Al llarg d’aquests cinc anys, l’IOMA ha atès més de 4.500 pacients, entre els quals hi ha 759 menors d’edat i una vuitantena de persones amb diversitat funcional o amb malalties neurològiques i altres complicacions que fan necessari un abordatge multidisciplinari.

"Ubicar un centre bucodental en un entorn hospitalari ha estat clau per poder atendre a tots aquells pacients amb patologies que podien obstaculitzar les seves consultes o que havien posposat les seves revisions al dentista per por i dolor. Precisament per això, ens hem trobat amb persones que tenien la dentadura molt malmesa i han necessitat diverses cirurgies maxil·lofacials", explica el coordinador de l’IOMA i cirurgià maxil·lofacial, el doctor Javier Mareque.

Una de les grans apostes de futur és la de consolidar l’IOMA com un centre de referència per la tecnologia d’avantguarda i el tracte qualitatiu que s’ofereix als pacients. Com detalla Mareque, "adquirir nous aparells d’odontologia digital és un altre dels propòsits per obtenir diagnòstics amb major rapidesa, predictibilitat i fiabilitat".

Equip multidisciplinari

Els odontòlegs de l’IOMA són especialistes en el tracte amb pacients amb odontofòbia, sobretot menors i adolescents, i també en el tracte de pacients amb capacitats físiques i psíquiques limitades o pacients amb pluripatologies. Així, es garanteix un tracte amb una cura especial per a aquests pacients o per a aquells amb malalties oncològiques o neurològiques, com alzheimer, parkinson, i aquelles persones que prenen medicació compromesa amb alguns dels tractaments o sedants que s’utilitzen habitualment en una consulta.

Al llarg de cinc anys, l’equip que forma l’IOMA s’ha anat reforçant amb l’arribada de professionals de perfils heterogenis, com logopedes o rehabilitadors orals.

A més de reforçar l’equip amb nous perfils, l’IOMA també ha anat ampliant la cartera de serveis per oferir una cobertura integral, amb professionals especialitzats. El darrer servei a incorporar-se, a principis d’aquest any, va ser el de logopèdia.

Aposta per la tecnologia digital

L’IOMA ha anat incorporant nous aparells i noves tècniques amb l’objectiu de fer més agradable la consulta al dentista i reduir el bloqueig i ansietat dels pacients. L’escàner intraoral, incorporat l’any 2020, ha permès que els odontòlegs puguin fer un treball d’estudi previ més efectiu gràcies a les imatges en 3D de la boca del pacient.

L’any 2021 es va incorporar una nova ortopantomografia, amb TAC dental integrat, que elabora radiografies panoràmiques en 3D que va permetre fer un pas endavant en el diagnòstic de lesions òssies, infeccions i alteracions generals de l’anatomia de la mandíbula i la boca. El mateix any també es va adquirir una nova xeringa amb motor d’última generació que redueix la intensitat del dolor durant l’aplicació d’anestèsia bucal.

Ofertes i promocions pel 5è aniversari

Per celebrar aquests primers cinc anys, l'IOMA de la Clínica Sant Josep oferirà diverses promocions fins a l'octubre de 2023, com higienes de franc en els tractaments d'ortodòncia o un 2x1 en les higienes dentals.

Per celebrar aquests primers cinc anys, l'IOMA de la Clínica Sant Josep oferirà diverses promocions fins a l'octubre de 2023, com higienes de franc en els tractaments d'ortodòncia o un 2x1 en les higienes dentals.