El Departament de Salut ha començat a dispensar dispositius de monitoratge continu de glucosa a pacients amb diabetis tipus 2 que depenen de la insulina i s’han de fer almenys sis controls de glucèmia al dia. A Catalunya hi ha unes 2.500 persones diabètiques amb aquestes característiques, segons ha informat la Conselleria en un comunicat. El desplegament s’està fent en diferents fases i s’ha prioritzat la distribució a menors de 18 anys i a les persones gestants o en programació d’embaràs.

Aquests dispositius són aparells que mesuren el nivell de glucosa al líquid intersticial en temps real. No s’analitza, doncs, la sang. Proporcionen informació comparable a la glucèmia capil·lar de forma continuada, milloren el control metabòlic i alerten el pacient en detectar valors alts o baixos dels nivells de glucosa.

La diabetis tipus 2 és una malaltia que es caracteritza per un augment dels nivells de sucre a la sang, a causa de la incapacitat del cos de produir o poder utilitzar de manera adequada la pròpia insulina. La diabetis mellitus tipus 2 s’inicia en adults, d’aquí el nom popular de diabetis de la gent gran. És la forma més comuna de diabetis. Entre el 80-90% de tots els casos.

Un dels problemes importants que presenta la diabetis tipus 2 és que la meitat de les persones que la pateixen no ho saben, perquè en les fases inicials de la malaltia no dóna símptomes. Només es pot diagnosticar mitjançant una anàlisi de glucosa a la sang. Per aquesta raó, moltes persones se n’assabenten de manera casual mitjançant anàlisis rutinaris fets per un altre motiu. En cas que els nivells de glucosa siguin molt alts, sí que es poden notar símptomes com set i ganes d’orinar i, fins i tot, pèrdua de pes.

La diabetis és una malaltia que afecta milions de persones al món. La prevalença de diabetis a l’estat espanyol és del 13,8%. És a dir, 14 persones de cada 100 tenen diabetis. A més, aquesta xifra augmenta amb l’edat i es més freqüent en homes que en dones. Entre els 60-75 anys, 20 persones de cada 100 tenen diabetis tipus 2.

Les principals causes de la diabetis tipus 2 en persones predisposades genèticament són la obesitat i una vida sedentària. Segons els experts, presenta, a més, un clar gradient social: les persones amb nivell d’estudis primaris o sense estudis tenen més del doble de probabilitat de patir-la, i aquesta tendència és igual en homes que en dones.

Amb el pas del temps una majoria de les persones amb aquest tipus de diabetis acaba necessitant insulina i, per tant, els és imprescindible mantenir un control rutinari dels nivells de glucosa.