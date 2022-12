Fa uns dies, al Regne Unit es va viure una onada d'indignació en saber-se que un nen anglès de dos anys havia mort a causa de la floridura que envaïa casa seva. Arran d'aquesta notícia, hi ha moltes persones que es pregunten si realment la floridura de les parets és perillosa per a la salut o si casos com el del petit Awaab Ishak són una excepció.

La floridura en sí són fongs (n'hi ha més de 100.000 espècies), organismes vius i útils als ecosistemes naturals, però que a casa nostra són un problema. I és que les espores de la floridura inhalades o ingerides produeixen efectes nocius sobre la salut de les persones, sobretot de les més vulnerables: nadons i ancians, persones amb asma i al·lèrgies, persones amb càncer que estan rebent un tractament de quimioteràpia, que han rebut un trasplantament d'orgue, i en definitiva, totes aquelles que per la raó que sigui tenen el sistema immunològic debilitat. Efectes produïts per l'exposició a la floridura: Fatiga crònica, febre o mal de cap

Ulls irritats

Mucoses de boca, nas i gola irritats

Esternuts i tos crònica

Erupcions cutànies

En casos severs d'exposició o casos exacerbats per reacció al·lèrgica, els seus símptomes poden ser extrems incloent nàusees, vòmits i sagnat a pulmons i nas. Afortunadament la floridura és visible. Ara bé, no retrocedeix mai i la superfície afectada és cada vegada més i més gran. Veure-la, ens permet saber que tenim un problema a casa i que pot afectar la salut de la teva família i, per tant, cal actuar. Com reconèixer la floridura? Amb la vista: Presenten taques negres o d'un altre color les parets o els mobles?

Presenten taques negres o d'un altre color les parets o els mobles? Amb l'olfacte: Fa mala olor, com a humitat o terra mullada? Floridura negra o floridura tòxica Les espècies de floridura més perjudicials són conegudes com la floridura negra o floridura tòxica, i van freqüentment associades amb una mala qualitat de l'aire en edificis afectats per problemes de condensació. On se sol trobar la floridura a les cases? Al lavabo (sobretot si no està ben ventilat), les parets d'habitacions que donen a l'exterior, la cuina... en definitiva tots els llocs humits dels habitatges. Aquí és on els fongs de la floridura es reprodueixen cobrint una superfície cada vegada més gran i són els responsables de nombrosos casos de rinitis, rinoconjuntivitis, asma de caràcter crònic i sense clara estacionalitat. A més, cal tenir en compte que aquest problema sol ser més freqüent en pisos nous. Per què? Els nous sistemes de construcció dels habitatges han augmentat la floridura en interiors. Són construccions més hermètiques, que dificulten la ventilació. L'aire humit queda atrapat i en conseqüència les infeccions de floridura són més freqüents.