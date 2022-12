Aconseguir una bona alimentació és fàcil si anem amb compte amb allò que mengem. El problema és que alguns dels hàbits que moltes persones segueixen per aconseguir menjar millor "podrien no ser tan bons com la gent creu", segons indiquen des de Business Insider sobre la base de les observacions de la nutricionista Jaclyn London. Per exemple, seguir una dieta dràstica. A més de generar un efecte rebot, és perjudicial per a l'organisme. En les seves pròpies paraules, "qualsevol canvi total gairebé sempre és contraproduent"

També passa amb l'hàbit de saltar-se àpats. "Molts de nosaltres hem crescut amb aquesta mentalitat adoctrinada de restringir per a reduir calories", però "acabem en un cicle de restricció i excés de menjar". No és una dinàmica precisament sostenible en el temps. I per això aquesta especialista desaconsella el dejuni intermitent. Segons el seu parer, "menjar sistemàticament cada quatre hores més o menys ens ajuda a estar al corrent dels nostres senyals de gana i sacietat al llarg del dia i ens dóna l'energia que necessitem". És bastant més orgànic. El tercer hàbit que cal evitar és l'eliminació absoluta dels processats de la dieta. London creu que "deixar a banda qualsevol aliment pot tenir l'efecte contrari: genera més ganes de menjar-lo". En aquest sentit, resulta més productiu mantenir alguns dolços poc saludables, un menjar "trampa", durant la setmana, que obsessionar-se amb la privació total. Per a relaxar-te, aquí tens unes paraules tranquil·litzadores: "Cap menjar pot fer-te guanyar o perdre pes". És una qüestió més global. En quart lloc, hi ha la priorització d'aliments light per sobre d'aliments molt calòrics saludables. Al final, la idea d'una dieta de qualitat és que sigui equilibrada i pugui mantenir-se en el temps. I no vols passar-te la vida afartant-te de salses processades light quan tens alternatives naturals com l'oli d'oliva verge extra per a alegrar els menjars. És més calòric, sí, però molt més sa. El mateix passa amb els fruits secs. Encara que contundents, són mil vegades més recomanables que qualsevol processat light. Incorporeu-los a la dieta sense por. També es poden afegir suplements proteínics, però amb compte. Perquè "alguns productes proteics tenen alt contingut en sucres afegits, la qual cosa aporta calories addicionals, o poden tenir alcohol de sucre, que pot causar problemes digestius". Les proteïnes en si mateixes són bones, però els additius afecten la seva qualitat. Finalment, hi ha l'hàbit d'abusar dels sucs. Segons London, "els sucs detox poden eliminar les parts més saludables de les fruites i verdures i augmentar el sucre i les calories". No surten a compte. Molt millor consumir aquests aliments sencers.