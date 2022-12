La incidència d’infeccions respiratòries manté Sanitat en situació de «vigilància activa». Després dels dos menors morts i els casos reportats a la Comunitat de Madrid, els pediatres informen de quina és la situació actual a Espanya respecte a l’estreptococ A, un bacteri la infecció del qual pot derivar en una malaltia invasiva. Entre els símptomes d’aquesta afecció, que afecta sobretot nens i nenes, es troben el mal de coll, la febre i la inflamació de les amígdales.

Malgrat que la majoria de nens i nenes solen presentar patologies lleus d’aquestes infeccions, al Regne Unit, on s’han notificat fins a 16 morts per ‘streptococcus’, ja han emès una alerta sanitària.

Evolució a l'Estat

Malgrat que les estadístiques mostren un lleu descens en la incidència de casos per infeccions respiratòries, els dos menors morts i els 14 casos de nens d’entre 1 i 12 anys registrats a la Comunitat de Madrid des de l’octubre passat han posat en alerta el país. Per ara, Sanitat es manté en estat de «vigilància activa», i continuen obtenint dades sobre el nombre de pacients amb aquesta malaltia per comparar-los amb els d’anys anteriors.

Símptomes i recomanacions

Tal com expliquen els especialistes, l’‘Streptococcus pyogenes’ és un bacteri conegut entre els sanitaris, els efectes del qual es propaguen per vies semblants a les de la covid, ja siguin gotetes respiratòries, contacte amb les mucoses oral o nasal, o amb exsudats de lesions cutànies. Malgrat que aquests bacteris solen tenir conseqüències lleus, com infeccions de coll, de la pell, de ferides i escarlatina, poden donar-se casos que la malaltia derivi en una infecció invasiva.

Per aquesta raó, els metges recomanen acudir a urgències en cas que empitjorin els símptomes de febre alta o dificultats respiratòries. S’ha de destacar que la infecció de l’estreptococ es pot transmetre fins a 24 hores després d’haver completat el tractament antibiòtic amb penicil·lina o amoxicil·lina, per la qual cosa és aconsellable mantenir mesures higièniques com rentar-se les mans i fins i tot utilitzar mascareta en cas de presentar símptomes.

Té tractament?

Sí. Les infeccions per estreptococ A es tracten amb antibiòtics. L'ús de penicil·lina i amoxicil·lina pot:

Reduir el temps de la malaltia.

Prevenir la seva transmissió a altres persones.

Evitar complicacions més greus.

I, sobretot, alleugerir els símptomes ràpidament.

Per a confirmar el diagnòstic, s'ha de prendre una mostra de la gola amb un hisop.