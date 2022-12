La ‘síndrome del cor feliç’, desconeguda fins ara, ha guanyat visibilitat arran de la notícia que un noi egipci de 26 anys ha mort al Caire a causa d’aquesta inusual malaltia mentre celebrava el triomf de l’Argentina a la Copa del Món. Aquesta anomalia cardíaca apareix en moments de felicitat extrema, com el naixement d’un fill, i és més usual en homes que en dones. Darrere d’aquesta variant de la síndrome de Takotsubo, hi ha l’alliberament sobtat d’adrenalina, que danya temporalment el cor i pot provocar una indisposició letal per a l’organisme.

Símptomes La patologia associada a aquesta afecció és molt similar a la d’un atac cardíac. Entre els principals símptomes de la síndrome del cor feliç es troben el mal de pit i la dificultat per respirar. En cas de no intervenir-hi a temps, aquestes malalties poden comportar conseqüències més greus, com ara accidents cerebrovasculars o, fins i tot, l’aturada cardíaca. Síndrome del cor trencat L’altra afecció vinculada a la síndrome de Takotsubo és la ‘síndrome del cor trencat’. Es tracta d’una malaltia més popular que l’anterior, tot i que també de mínima incidència. L’aparició d’aquesta anomalia pot provocar els símptomes clàssics d’un infart al miocardi. Amb tot, la principal diferència entre totes dues síndromes rau en la situació desencadenant de cada una. Mentre que la felicitat extrema i l’eufòria són causants de la ‘síndrome del cor feliç’, la tristesa i el patiment persistent donen lloc a l’aparició de la ‘síndrome del cor trencat’. En tots dos casos, l’acumulació d’estrès és el denominador comú.