El carcinoma ductal in situ (DCIS) és un càncer de mama no invasiu o preinvasiu que s'inicia als conductes lactis. No és potencialment mortal però suposa un risc més alt de patir càncer de mama invasiu més endavant. El risc és variable. Ara, un projecte liderat per la Universitat d'Standford i amb participació de l'investigador José Antonio Seonane del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) ha elaborat el primer atles de precàncer de mama que podria ajudar a identificar quins DCIS tenen més risc de recurrència o de progressió de la malaltia. Els investigadors van identificar 812 gens associats a la progressió del càncer en els propers cinc anys de vida a través de l'anàlisi de les mostres de pacients amb cirurgia per extirpar el DCIS.

D'aquesta manera van desenvolupar un classificador de pacients. Fent servir aquest classificador, van poder predir el risc que el càncer progressés.

Van descobrir també que les vies associades amb la recurrència inclouen la proliferació, la resposta immune i el metabolisme. Aquest treball és part de l''Human Tumor Atlas Network', finançat per l'Institut Nacional del Càncer dels Estats Units, i s'han utilitzat dades de dues cohorts independents per tal de dur-lo a terme. Això ha servit per validar les dades observades en comprovar com es repetien a les dues cohorts els mateixos patrons de comportament.

Els models epidemiològics de progressió del càncer indiquen que les característiques clíniques com l'edat en el moment del diagnòstic, el grau del tumor i l'expressió del receptor hormonal poden tenir algun valor pronòstic, però tenen una capacitat limitada per identificar les condicions biològiques que governen la progressió del DCIS a càncer de mama invasiu.

Microentorn turmoral

Un fet singular de l'estudi és la caracterització del microentorn tumoral amb microcaptura làser i detecció múltiple de proteïnes. S'han detectat quatre subtipus de microentorn tumorals associats al DCIS, caracteritzats per una composició cel·lular diferent, en què es refereix a cèl·lules immunitàries i estomals. A més, la presència de certs tipus cel·lulars, com les cèl·lules T CD4, les dendrítiques, monòcits o macròfags era més elevada en els pacients que presentaven recurrències respecte a aquells que no ho van fer. De fet, l'abundància d'alguns d'aquest tipus cel·lulars podria estar associada al risc de recurrència de DCIS i inclús al carcinoma invasiu (IBC). Els investigadors destaquen que això és especialment rellevant al posar de manifest que tant les cèl·lules tumorals com a aquelles presents en el microentorn tumoral juguen paper crucial en la recurrència del DCIS o en la seva progressió a càncer de mama.

El nou classificador va poder predir tant la recurrència com la progressió invasiva del càncer. L'equip de recerca va descobrir que la progressió depenia de les interaccions entre les cèl·lules DCIS invasives i les característiques específiques de l'entorn del tumor. La majoria dels casos de DCIS analitzats es van identificar com de baix risc de progressió o recurrència del càncer, cosa que subratlla la necessitat de tenir una prova predictiva precisa per guiar-hi l'atenció.

D'aquesta manera, es podrà saber des de molt aviat quins d'aquests tumors tindran una mala evolució i sobre la base d'aquesta informació es podran prendre les decisions clíniques més adequades en cada cas, segons explica Seonane.

Actualment aproximadament un de cada cinc càncers de mama diagnosticats recentment serà un DCIS. En la majoria dels casos, una dona amb DCIS pot escollir entre una cirurgia conservadora i una mastectomia. Poder disposar de dades precises que identifiquin millor el risc de desenvolupar un càncer invasiu donarà informació per seleccionar el tractament més adequat en cada cas.