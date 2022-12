El departament de Salut fa una crida a vacunar-se contra la grip i la covid-19 i recorda que des de fa uns dies ja ho poden fer les persones menors de 60 anys que vulguin. Actualment, el virus que més circula a Catalunya és el de la grip però esperen un augment de la incidència de la covid-19 a mitjans de gener, apunta la infermera Montse Siurana. Salut recorda que l'administració d'aquestes dues vacunes és determinant per prevenir complicacions greus i ingressos hospitalaris. "M'he vacunat de les dues, la de la grip perquè cada any me la poso i perquè tinc problemes pulmonars i la de la covid, per prevenir", explica Pedro López, que avui ha rebut les dues vacunes al CAP Primer de Maig de Lleida.

Catalunya ha començat recentment a administrar la vacuna de la grip i la segona dosi de reforç contra la covid-19 a totes les persones menors de 60 anys que ho desitgin. De la mateixa manera que passa cada any amb la vacuna de la grip, un cop s'acaba la campanya de vacunació entre la població de risc, s'obre la possibilitat a la resta de grups poblacionals, que poden accedir-hi de forma voluntària. Fins ara, la campanya s'havia centrat en els majors de 60 anys, les persones amb condicions de risc (entre ells els problemes de salut crònics i l'obesitat), les dones embarassades, les persones amb immunosupressió i els professionals sanitaris. Ara bé, el virus que més circula actualment a Catalunya és el de la grip, que ha arribat un mes abans que l'hivern del 2019 i 2020, l'últim any que va tenir una incidència destacable abans de la pandèmia de la covid-19. La cobertura vacunal contra aquest virus en ambdues regions ronda el 43%. Durant aquesta campanya, s'han administrat 78.000 vacunes. La importància d'aquestes dues vacunes és determinant per prevenir complicacions greus i ingressos, especialment entre els més fràgils. En aquest sentit, s'ha expressat Montse Siurana, una de les infermeres referents de vacunes del CAP Primer de Maig de Lleida, que ha fet una crida a vacunar-se a totes aquelles persones que ho poden fer i que encara no ho han fet, incidint especialment també en majors de 60 anys i professionals de residències i sanitaris. Siurana ha recordat que tot i que sembla que la incidència de la grip s'estabilitza, encara hi ha marge de millora, atès que hi ha vacunes suficients i cites disponibles a totes les ABS. Per a les dues vacunes es pot demanar cita a través de La Meva Salut o es pot contactar directament, de forma presencial o per telèfon, amb el centre d'atenció primària (CAP) habitual. En el cas dels menors de 18 anys que es vulguin vacunar han de contactar directament amb el CAP.