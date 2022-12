Un estudi revela que el suïcidi és la primera causa de mort de les dones sensellar. L’estudi ha analitzat les causes de mort de 562 dones sense llar ateses a un centre d’acollida entre el 2006 i el 2020. El document l’han fet membres de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), professionals del CAP Santa Clara de Girona i el grup de recerca en psicologia de la salut de la UdG.

El 14,59% de les dones es va suïcidar, mentre que un 6,04% va morir a causa de la SIDA i un 1,77% per malalties hepàtiques, la mateixa xifra de dones que van finar per una malaltia pulmonar. Les dones mortes per causes oncològiques són el 1,06%, per sobredosi, el 0,35%, per problemes cardiovasculars, el 0,35%, per infeccions, el 0,35%, i per causes desconegudes, el 0,71%. La metgessa de l’ICS i de la CAMFIC, Rebeca Alfranca, posa de manifest que el sensellarisme "incrementa els problemes de salut física i mental", i redueix "dràsticament" l’esperança de vida. De fet, les persones sensellar pateixen una mortalitat més severa que la resta de la població. Alfranca destaca que les persones que viuen al carrer tenen "més risc de patir malalties mentals, addiccions i altres malalties infeccioses", així com "patologies orgàniques o deteriorament cognitiu" abans del normal.