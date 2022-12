La flota del servei d’urgències domiciliàries (SUD) d’Assistència Sanitària s’ha renovat íntegrament amb vehicles actuals que, en línia amb criteris d’ecosostenibilitat, permeten reduir les emissions gràcies a la tecnologia híbrida. Des del punt de vista d’ús, s’han dotat amb un sistema de GPS extra per facilitar els trajectes i optimitzar la conducció. A més, la imatge exterior s’ha modernitzat amb un nou disseny de serigrafia.

A través del SUD, Assistència Sanitària compta amb un equip de professionals de la medicina que envia un metge a casa de la població assegurada en el mínim temps possible, les 24 hores, els 365 dies de l’any.

El SUD realitza atenció urgent sense que el pacient hagi de desplaçar-se i a càrrec d’un metge o pediatra. Els últims informes d’activitat acrediten uns temps de només mitja hora a la ciutat i quaranta-cinc minuts a la resta de poblacions de la seva província.

Més de 72.000 visites a domicili i al voltant de 850.000 quilòmetres recorreguts cada any avalen la tasca d’un dels serveis amb millor valoració, que compta amb un equip de 120 professionals a la teva disposició en exclusiva per ser d’Assistència Sanitària. Després del reconeixement, el SUD fa la proposta de tractament més adient i, en cas que se n’indiqui l’hospitalització, facilita el trasllat.

Des de la seva creació, l’any 1988, els cotxes del SUD han recorregut milions de quilòmetres per atendre a domicili els casos d’urgència de la població assegurada d’Assistència Sanitària convertint-se, així, en un dels factors diferencials de l’oferta de l’entitat.

El model de vehicle escollit per a la flota és el nou Toyota Yaris, adaptat als avenços vigents en motorització. És un utilitari que utilitza una combinació de tecnologies per a la seva propulsió (motor de combustió interna i motor elèctric) amb consums al voltant dels 3 litres i que, sobretot, circularà per entorns urbans, si bé també farà desplaçaments més llargs per carretera i fins i tot camins rurals, especialment en el cas del SUD Comarques.

Tots els estudis i els professionals de la mobilitat indiquen que els vehicles híbrids són la solució que ofereix un rendiment més eficient per a flotes d’aquestes característiques, ja que permeten una autonomia molt més àmplia que els cotxes elèctrics, un factor essencial quan cal atendre urgències en què el temps és vital. I, de forma evident, respecte als motors de combustió convencional, els híbrids contaminen a uns nivells molt inferiors.

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l’entitat compta amb 190.000 persones assegurades i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges i metgesses a la seva disposició. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.