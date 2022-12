Les dificultats per accedir lliure i gratuïtament a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) i l’accés a l’anticoncepció d’urgència són les dues principals vulneracions en matèria de drets sexuals i reproductius de les dones, segons un informe de l’Associació Drets Sexuals i Reproductius que recull un centenar de denúncies rebudes per l’entitat durant l’any 2022. L’Observatori destaca que aquests drets viuen un moment «crític», tot i que s’engloben dins dels drets humans. Per això, l’entitat considera que la falta de reconeixement i garantia dels mateixos és "violència institucional".

Sobre la interrupció de l’embaràs, l’Observatori afirma que a Catalunya hi ha dificultats d’accés per no tenir la targeta sanitària, per l’edat, i dificultats a l’hora d’escollir el mètode o accedir a la informació. Per exemple, casos de dones a qui se’ls va donar cita a un mes vista per avortar, "quan és un procés en el qual es necessita rapidesa".

Pel que fa a l’anticoncepció d’urgència, les dificultats es donen tant en centres públics com en farmàcies, i fins i tot en el 061. Els usuaris s’han trobat amb situacions en les quals no se’ls ha donat accés a cap opció anticonceptiva d’urgència o se’ls ha negat l’accés a l’anticoncepció d’urgència amb eficàcia de fins a cinc dies. També se’ls ha ofert informació errònia sobre un suposat topall per accedir a fins a tres tractaments l’any o se’ls ha dit que no poden accedir-hi després d’un avortament. En algun cas en què no es podia oferir l’anticoncepció per tema horari no s’han ofert alternatives. L’Observatori apunta que existeix la idea errònia que cal una valoració prèvia per part de sanitaris i que els menors de 16 anys no hi poden accedir.

També s’han detectat vulneracions en tot el relacionat amb les infeccions de transmissió sexual (ITS). Una de les situacions més habituals és el no abordar de forma urgent una possible ITS, de vegades es dona una atenció de judici i de forma més puntual s’han reportat casos de denegació de cribratges per tenir relacions entre dues dones, la manca de disponibilitat de test VIH a les farmàcies, o bé la dificultat per accedir a un tractament de profilaxis postexposició sense targeta sanitària. A un estudiant que no en tenia se li va demanar un pagament per endavant per accedir-hi.

A més, hi ha queixes per l’atenció rebuda en centres sanitaris en relació a altres temes com les dificultats d’accés al DIU, els testos d’embaràs, la rehabilitació del sòl pelvià o les tècniques de reproducció assistida.

L’Observatori ha rebut aquest any també casos de desemparament en l’atenció psicoemocional en violències sexuals i dificultats en l’accés a la vacuna de la verola del mico.

L’entitat denuncia el fet que en molts casos es culpabilitza la persona que posa la queixa i això dificulta que aquesta pugui exercir els seus drets de participació en la millora del sistema. Per exemple, un cas de violència obstètrica pel qual es va posar una queixa fa mesos i que encara no ha rebut cap resposta.

Quatre de cada 10 avortaments es deriven a clíniques privades

El 37% dels avortaments sufragats per la Generalitat entre el 2020 i el juliol del 2022 es van fer a centres que no formen part del sistema sanitari integral d’utilització pública (SISCAT).