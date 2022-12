La malaltia inflamatòria intestinal sovint coexisteix amb la malaltia periodontal, segons mostren les conclusions noves d’un projecte de recerca europeu liderat per experts suecs i danesos, que ha explorat la connexió entre les dues malalties. L’estudi es preguntava com es veu realment afectada la salut oral per una malaltia inflamatòria intestinal i com la boca afecta l’intestí. El fet que la periodontitis pot estar relacionada amb la diabetis i la malaltia cardiovascular ja és ben conegut, però la relació entre la periodontitis i la malaltia inflamatòria intestinal no està tan ben explorada a gran escala en un context europeu.

Ara, dues publicacions d’un gran projecte de recerca amb pacients danesos mostren que hi ha una forta connexió entre les dues malalties. "L’estudi mostra que els pacients amb malaltia inflamatòria intestinal tenen més periodontitis i menys dents en comparació amb les persones sense", segons senyala Andreas Stavropoulos, professor i oficial dental sènior de la Facultat d’Odontologia de Malmö (Suècia), i un dels investigadors darrere l’estudi. "També veiem que els pacients amb malaltia inflamatòria i periodontitis tenen una malaltia intestinal agreujada amb una major activitat que els pacients amb aquesta malaltia que no tenen problemes de salut bucal. Ambdues malalties poden descriure’s com una forta reacció exagerada del sistema immunitari contra un desencadenant bacterià teòricament lleu", adverteix. Uns 1.100 pacients van respondre preguntes en una enquesta en línia. D’aquests, la meitat dels participants tenien malaltia de Crohn i l’altra meitat colitis ulcerosa. Unes 3.400 persones sense malaltia inflamatòria intestinal també van participar a l’estudi, que van ser seleccionades a l’atzar, però també aparellades per certs criteris amb els pacients amb malaltia inflamatòria intestinal. "La investigació no només va mostrar que els pacients amb malaltia intestinal tenien pitjor salut bucal que les persones sense, sinó que la salut bucal dels pacients amb malaltia de Crohn estava més afectada. Van perdre més dents que els pacients amb colitis ulcerosa", afegeix la professora i directora dental a la mateixa universitat, la doctora Kristina Bertl.