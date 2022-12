«Tinc 46 anys i soc instal·lador d’equips de calefacció i aire condicionat. Per la meva feina utilitzo molt els braços. Des de fa 5 anys pateixo d’epicondilitis, és una inflamació al colze molt incapacitant per al meu treball, doncs necessito cargolar i descargolar amb freqüència a part d’altres moviments dolorosos. He fet múltiples tractaments, des d’infiltracions amb cortisona, fisioteràpia, ultrasons i fins i tot PRP (plasma ric en plaquetes). No tots els tractaments han estat efectius, i els que m’han anat bé, ha estat temporalment. Últimament em prenia un antiinflamatori i gel cada dia després de la jornada laboral. Vaig consultar a Clínica Salvans i em van recomanar el tractament amb SARC (Sèrum Autòleg Ric en Citoquines). Vam fer una administració amb una millora del dolor d’un 40%, al mes una segona dosi amb millora d’un nou 30-40%. Em van donar consells sobre com organitzar-ne la feina, com fer alguns moviments i em van recomanar una ortesi per treballar. Actualment, no m’he de prendre medicació ni posar-me gel quan arribo a casa i segurament farem una dosi de record en un o dos mesos. El SARC m’ha millorat la qualitat de vida i em permet continuar amb el meu treball».

