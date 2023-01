La salut depèn de la nutrició de la nostra microbiota, de com alimentem els bilions de bacteris, fongs i llevats que colonitzen l’intestí des que naixem i que tant protegeixen de l’obesitat i de la depressió com disparen la inflamació. I això és així perquè la flora intestinal regula el nostre sistema immunitari i influeix en la predisposició o no a infeccions víriques i bacterianes.

La clau per disfrutar d’una microbiota bona, en què dominin els bacteris que ens protegeixen davant la malaltia, és una alimentació a base de fruites, verdures, llegums i fibres, totes plenes d’hidrats de carboni que són el menjar d’aquests bacteris bons. La dieta mediterrània ha demostrat ser una bona aliada d’aquests ‘bitxets’ protectors que generen àcids antiinflamatoris com el butirat. Però amb les festes de Nadal cometem excessos que debiliten la flora intestinal. La ingesta d’ultraprocessats, la disrupció dels cicles circadiaris per acudir a les infinites celebracions d’aquests dies i la disminució de l’activitat esportiva fan que, una vegada acabades les festes, el nostre cos i, més concretament, la nostra microbiota, en pateixin les conseqüències. Per sort, aquest càstig a l’estómac es pot corregir, celebren els experts de Nutribiótica, la companyia especialitzada en microbiota, que ens conviden a seguir aquestes recomanacions. Alimentació prebiòtica i antiinflamatòria. El que mengem incideix directament en la composició de la nostra microbiota. Així, l’ideal és optar per una dieta que prioritzi els aliments reals, és a dir aquells més propis de mercats que de supermercats: fruites, verdures i hortalisses de temporada i proximitat, llegums, peixos i alguns aliments fermentats. Una vegada acabat el Nadal, ja no tenim excusa per ingerir aliments ultraprocessats, hipercalòrics, amb sucres i farines refinades, responsables de degradar la nostra diversitat bacteriana i impactar de manera directa en la salut dels nostres bacteris. Reprendre l’activitat esportiva. Si durant aquesta època festiva has deixat de banda la teva rutina d’activitat física, els experts aconsellen que es reprengui al més aviat possible. Caminar entre 10.000 i 15.000 passos al dia i fer exercicis de força diverses vegades per setmana podria ser un bon començament i una excel·lent ajuda per recuperar l’eubiosi o equilibri que ha d’existir entre els bilions de bacteris que poblen el nostre intestí.

Descans adequat. Durant el període nadalenc és molt freqüent alterar els ritmes circadiaris, ficant-nos al llit i llevant-nos en horaris diferents dels que seguim durant la resta de l’any. El cert és que s’hauria de dormir almenys 7 hores, evitar l’excés d’ús de pantalles sobretot a la nit, i intentar fixar uns horaris tant per anar-se’n al llit com per despertar-se.

Controlar l’estrès. Tot i que el Nadal s’identifica com una època feliç, no són poques les situacions estressants que es viuen. L’eix intestí-cervell té un paper fonamental en el nostre benestar i, per això, aprendre a gestionar l’estrès i les males situacions és fonamental per mantenir la nostra microbiota. L’estrès, com a resposta emocional, canvia la fisiologia intestinal i la microbiota i, d’altra banda, la microbiota també pot augmentar o reduir l’estrès i alterar les emocions.

Recolzar-se en la microbioterapia. Consistent en l’ús de probiòtics humans específics de IV Generació per repoblar la microbiota i tornar-la a un estat saludable d’eubiosi. Els probiòtics són microorganismes vius que, administrats en la quantitat adequada, exerceixen un efecte beneficiós per a la salut de qui els rep. Perquè un probiòtic sigui eficaç, ha de complir algunes característiques bàsiques, que validen la seva eficàcia i la seva seguretat d’ús: ser d’origen humà, ser de IV Generació i tenir una combinació de soques específiques que variaran partint de la patologia que es desitgi tractar, així que sempre han de ser planificats per un professional de la salut.