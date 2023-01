Els roncs poden suposar un empipament per als qui els emet, però sobretot per als qui els senten. A més, els experts afirmen que fer aquests sorolls aspres diàriament és una patologia que s’hauria de tractar. De fet, poden ser el primer símptoma de l’apnea del son. No hi ha cap aspecte positiu a roncar, però sí molts trucs i remeis per intentar dormir millor. Ara, un coixí és capaç de detectar els roncs. I el més important: els atura. Aquest detall, per a molts, pot suposar un abans i un després en la seva salut i benestar.

La ronquera és provocada normalment per la posició del cos i el cap. En concret, es genera quan els músculs del coll es relaxen i la llengua es retreu a la boca. El ronc es produeix quan alguna cosa impedeix que l’aire flueixi lliurement. En aquell moment, els teixits tous com la llengua i el paladar constrenyen les vies respiratòries, que vibren, i es produeix així el molest so. Coixí intel·ligent L’aparell gairebé miraculós es diu Motion Pillow i l’ha desenvolupat la companyia sud-coreana 10minds. El coixí detecta els roncs gràcies a un dispositiu a l’exterior del coixí, que incorpora un sistema d’aprenentatge automàtic. Durant els primers dies d’ús, registra i recopila els roncs, així com estudia les diferències dels sons gravats, van explicar els inventors en el CES de Las Vegas, la fira de tecnologia més influent del món. Una vegada determina els patrons de la persona i identifica quan comença a roncar, el coixí, que conté uns coixins que s’inflen i es desinflen, li mou el cap delicadament fins que troba la postura idònia per tallar els sons. Així mateix, quan el coixí ha fet efecte i ha aturat la ronquera, els coixins es desinflen, i l’usuari torna a la posició normal. Els assajos clínics amb el Motion Pillow reflecteixen que el 93,7% dels usuaris van experimentar una reducció en els roncs, segons recull 10 min a la seva web. Això va fer que aconseguissin el Premi a la Innovació en el CES 2023. Aquest coixí va acompanyat d’una ’app’ disponible tant per a Android com per a iOS que mostra la recopilació de les dades de la qualitat de son registrades. Entre altres coses, mostra les hores de son, les diferents fases i els hàbits de son.