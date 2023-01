La pèrdua del desig sexual és una de les principals preocupacions de les dones quan arriben a la menopausa. No obstant, ¿És cert que la libido desapareix a aquesta edat? ¿Com es pot estimular el desig eròtic durant aquest període? ¿Podem trencar amb els tabús establerts sobre la sexualitat durant la menopausa? Parlem amb Mónica Branni, psicòloga i sexòloga de Platanomelón, la marca de referència en benestar íntim, per resoldre i desmuntar aquests i altres mites sobre sexe i salut femenina.

Durant la menopausa, el cos de les dones produeix cada vegada menys estrògens, les hormones sexuals principalment femenines, una cosa que pot tenir conseqüències en l’esfera sexual, com una disminució del desig, problemes a l’hora de lubrificar i dificultat per arribar a l’orgasme. No obstant, tal com apunten des de la marca, «també existeix un problema cultural i social. Estem envoltats de preconceptes, prejudicis i falses creences sobre la menopausa. Les persones arriben a aquesta edat amb un bagatge d’idees distorsionades sobre aquesta etapa, una cosa que pot comportar una mala adaptació i una experiència sexual negativa en aquesta fase de la vida».

Anem a pams. La menopausa pot provocar uns canvis fisiològics, com la sequedat vaginal i la pèrdua del to muscular a les parets vaginals, que influeixen en l’experiència sexual. Són factors que es poden prevenir i fins i tot solucionar-se de diferents maneres. «En un primer lloc, l’estil de vida –una bona alimentació i exercici físic– és essencial. D’altra banda, és molt important reforçar la musculatura del sòl pelvià. Si tenim uns músculs que funcionen bé i tenen elasticitat, obtindrem millor lubricació a les parets vaginals», explica Branni. En aquesta línia, la sexòloga recomana entrenar la musculatura a través d’exercicis com els de Kegel, l’ús d’esferes o boles xineses des d’una edat primerenca i, per descomptat, ja que cada persona és un món, consultar amb un fisioterapeuta especialitzat en sòl pelvià.

Joguines i revolució sexual

Més enllà dels aspectes purament fisiològics, hi ha maneres d’estimular la libido i el desig sexual. «És molt important connectar amb la teva sexualitat a través de les fantasies eròtiques, però també hi ha recursos, a part de la indústria pornogràfica, com els relats eròtics, que susciten la imaginació», remarca Mónica Branni. A més, aquí entra en joc un element clau en l’activació del desig sexual: les joguines sexuals. «No hi ha joguines específiques per a persones premenopàusiques o postmenopàusiques, no obstant, hi ha joguines que s’adapten a les necessitats i expectatives de cada persona. El que recomanem per a persones que pateixen falta de lubricació són joguines que estimulin el clítoris, com el Mambo –el succionador de clítoris de Platanomelón–, o el Río un massatjador per a la zona del clítoris», destaca l’experta.

Les joguines sexuals també tenen un rol terapèutic. De fet, segons un estudi de la Universitat de Carolina del Nord, el 73% de les dones senten menys dolor en la penetració o a la vagina en general després de teràpies de vibracions de la vulva i el 74% reporta més plaer sexual. Tal com asseguren des de la marca de benestar íntim, «l’ús de vibradors està associat amb una més gran obertura en el que és la visió de la sexualitat en les dones. Venim d’una idea que les joguines eròtiques només serveixen per divertir-nos i per passar-ho bé una estona. En realitat, ens ajuden a conèixer-nos més, a autoexplorar-nos més i també a connectar més amb el nostre cos i, per tant, amb la nostra sexualitat».

Fa un parell d’anys, hi va haver un ‘boom’ de la masturbació femenina de la mà del tan popular succionador de clítoris. «Arran d’aquesta joguina moltes dones de 40, 50, 60 anys i més van començar a experimentar amb la seva sexualitat i, fins i tot, tenir orgasmes per primera vegada. El succionador ha generat debat i comunicació, fins i tot dins de l’ambient familiar. Hem començat a veure filles regalant joguines a mares i viceversa. Ha sigut la bandera que s’ha apoderat de la sexualitat i el plaer femení».

Menopausa o oportunitat

«Qualsevol època de canvi suposa adaptar-se a una nova situació que pot ser difícil per a moltes persones, però també pot ser un gran avantatge o una oportunitat per a d’altres», explica Branni. El mateix passa amb la menopausa: es redueixen dràsticament les possibilitats d’embaràs; els fills, si n’hi ha, és probable que ja no visquin a casa; la comunicació entre la parella, normalment, és molt més fluida; i disminueixen els complexos i les inseguretats. «Quan tens 20 anys és més probable que el sexe es percebi com una ‘performance’ i que la nostra autoestima sigui més fràgil. En canvi, quan arribem a certa edat, és més fàcil tenir un concepte del sexe més madur, en el qual el més important és connectar amb l’altra persona i disfrutar de la intimitat», comenta la sexòloga. A més, Branni afegeix que «la sexualitat que pots experimentar en aquesta època té molt mes potencial que la d’una persona jove, que a més ve amb uns preconceptes molt idealitzats i rígids, crec que guanyem més flexibilitat i saviesa amb l’edat».

«Una de les claus per viure bé la sexualitat a partir de la menopausa és tenir una bona educació sexual i una bona relació amb la sexualitat, desprendre’s d’aquests falsos mites que tenim sobre aquest període. Aquesta és una de les raons per les quals des de Platanomelón estem tot el dia generant debats i diàlegs a les xarxes socials al voltant de la sexualitat», sentencia l’experta.