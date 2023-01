Un estudi de la Keck School of Medicine de la Universitat del Sud de Califòrnia (en anglès, University of Southern California) ha publicat a la revista científica ‘Clinical Gastroenterology and Hepatology’ un estudi que pot convertir-se per molta gent en la motivació definitiva per reduir el consum de menjar porqueria. El treball associa el menjar ràpid amb la malaltia del fetge gras no alcohòlic, una condició potencialment mortal en la qual s’acumula greix al fetge.

Els investigadors han descobert que les persones amb obesitat o diabetis que consumeixen un 20% o més de les calories diàries de menjar ràpid tenen nivells de greix molt elevats al fetge en comparació amb aquells que en consumeixen menys o que no consumeixen menjar porqueria en absolut. Segons aquest treball, les persones poden patir augments moderats de greix hepàtic quan una cinquena part o més de la seva dieta és menjar porqueria. "Els fetges sans contenen una petita quantitat de greix, normalment menys del 5%, i fins i tot un augment moderat de greix pot provocar una malaltia hepàtica grassa no alcohòlica", assenyala la doctora Ani Kardashian, hepatòloga de la Keck School of Medicine i autora principal de l’estudi. "L’augment sever de greix hepàtic en persones amb obesitat o diabetis és especialment destacat, probablement a causa del fet que aquestes condicions provoquen ja en si mateixes una major susceptibilitat que fa que s’acumuli greix al fetge", comenta. Si bé les investigacions anteriors ja demostraven que hi havia un vincle entre el menjar ràpid i l’obesitat i la diabetis, aquest és un dels primers estudis que demostren l’impacte negatiu del menjar ràpid en la salut del fetge, segons Kardashian. L’estudi també revela que una quantitat relativament modesta de menjar porqueria, que sigui alta en hidrats de carboni i greixos, pot fer mal al fetge. "Si la gent menja un àpat al dia en un restaurant de menjar ràpid, pot pensar que no està fent mal", diu Ani Kardashian. No obstant això, incideix: "si aquest àpat equival almenys a una cinquena part de les seves calories diàries, estan posant en risc el seu fetge". La malaltia del fetge gras no alcohòlic, també coneguda com a esteatosi hepàtica, pot provocar cirrosi o cicatrització del fetge, que pot causar càncer o insuficiència hepàtica.