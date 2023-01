La lipoescultura bodytipe està indicada en dones i homes amb pes normal o obesitat lleu que presenten acumulacions de teixit adipós en àrees localitzades i volen millorar el seu contorn corporal. Les àrees tractades més sovint amb la lipoescultura bodytipe són el mentó i el coll, l’esquena, els braços, l’abdomen i la cintura, els glutis, les cuixes i els malucs i els genolls. Així mateix, també es fa servir per a la ginecomàstia (creixement anormal del teixit glandular a les mames de l’home).

Cal tenir en compte que tot i que el bodytipe no és un tractament per a l’obesitat generalitzada, pot millorar el contorn i, a vegades, és l’únic mètode per eliminar dipòsits localitzats de greix que no responen a la dieta o l’exercici.

Aquesta intervenció es pot realitzar a qualsevol edat, però els pacients amb bona elasticitat cutània aconseguiran uns millors resultats, ja que la pell s’adaptarà més fàcilment al nou contorn després d’eliminar el greix subjacent en excés. Tot i així, aquest mètode no és un substitut de la dieta i l’exercici, i no permet un tractament complet de la cel·lulitis.

Una visita personalitzada és el primer pas per a tota persona que estigui plantejant-se una lipoescultura. Una variant de la liposucció clàssica és elbodytipe, que utilitza la tecnologia làser i radiofreqüència a la zona tractada, que és el que més retracció de la pell crea i té millors resultats en contorn corporal 3D.

El més habitual és que l’estada a la clínica sigui només de tres o quatre hores.

Dr. Joan Sáez Dr. Onofre Sáez CIRURGIA PLÀSTICA I MEDICINA ESTÈTICA www.drsaez.com

Poc temps després del tractament la persona ja notarà la diferència de volum i forma del seu cos. No obstant això, la millora serà més evident a partir del segon mes, quan la retenció de líquids i la inflamació hagin disminuït. El resultat final queda definit al cap de tres mesos. És important el control del pes corporal i la realització d’exercici físic per a preservar els resultats obtinguts.

A Clínica Dr Sáez són els únics que ofereixen a Manresa la lipoescultura bodytipe per millorar els contorns.