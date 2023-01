Més de 700.000 persones estan diagnosticades amb depressió a Catalunya, és a dir, gairebé el 10% de la població que viu al país. Del total, 505.246, més del 70% són dones, amb una mitjana d’edat de 56 anys. En el cas dels homes, la xifra baixa a 211.180, amb una mitjana d’edat de 61 anys. El Departament de Salut ha fet públiques aquestes dades aquest mes de gener, coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió.

Salut ha alertat que els casos de depressió diagnosticats a la sanitat pública catalana durant el 2021 han augmentat un 3,5% respecte al 2020.

Segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2021, el 9% de la població de 15 anys té depressió i la diferència entre gèneres es repeteix: la xifra és superior entre les dones (12,2%) que entre els homes (5,7%).

Els diagnòstics augmenten també amb l’edat. El 7,4% de les persones diagnosticades té entre 15 a 44 anys i 13,1% té més 75 anys. La depressió, segons recull l’ESCA, també és superior entre les persones de la classe social menys afavorida i entre les persones sense estudis o amb estudis primaris.

Per tot plegat, es tracta d’unes dades alarmants sobre un dels problemes de salut mental més comuns a la nostra societat.

Salut continua desplegant el Programa de benestar emocional i salut comunitària, en què es treballa conjuntament amb els equips d’Atenció Primària i amb referents emocionals que intervenen en l’àmbit comunitari i se centren en la prevenció, la detecció precoç de risc psicosocial, acompanyament i suport al malestar emocional de la ciutadania. Actualment, n’hi ha 366 treballant als equips d’atenció primària.

També reforçarà l’atenció a trastorns de salut mental i addiccions atesos a la primària amb psiquiatres, psicòlegs clínics i infermeres de salut mental.

Aquestes línies d’actuació permetran, segons el departament, incrementar l’atenció psicològica i psicoeducativa, reduir la prescripció de psicofàrmacs i per una atenció més propera a l’entorn ciutadà.

El cas del trastorn depressiu major sol ser recurrent en el 75-80% dels pacients, es torna crònic (dura 2 anys o més) en el 15%-20% d’aquest grup i això, indiquen els especialistes, pot conduir a un deteriorament substancial en la capacitat de les persones per realitzar una activitat funcional adequada, cosa que condueix moltes vegades a la ideació o a actes suïcides, alerten els metges.

Es calcula que només a Europa la depressió afecta 30 milions de persones, i més de 350 milions arreu del món. La depressió, segons l’Organització Mundial de la Salut, és la principal causa de discapacitat a tot el món.

Sovint, però, és un trastorn mal diagnosticat i mal tractat, i per això els especialistes destaquen la importància de commemoracions com la del Dia Europeu, que permeten donar a conèixer millor la malaltia i ajudar a fer-ne un tractament més adequat, tant des del punt de vista mèdic com social. Els joves i les dones són recurrentment els grups més afectats.