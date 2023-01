Dos estudis fets per investigadors del Cedars-Sinai Medical Center (Estats Units) han fet nous descobriments sobre com predir dues importants afeccions cardíaques: l’aturada cardíaca sobtada, que acostuma a ser mortal, i l’augment del calci a les artèries coronàries, un marcador de malaltia coronària que pot provocar l’infart de miocardi.

Els investigadors que van participar en l’estudi sobre la parada cardíaca, publicat a la revista científica ‘Heart Rhythm’, van identificar un grup de nous biomarcadors sanguinis associats específicament a l’aturada cardíaca sobtada. Aquests biomarcadors, asseguren, poden millorar la predicció clínica de l’aturada cardíaca sobtada, una malaltia potencialment mortal produïda per la pèrdua sobtada del ritme cardíac. Tot i l’existència d’un sistema de resposta mèdica, menys del 10% de les persones que pateixen una parada cardíaca sobreviuen.

«Les descoratjadores taxes de supervivència de l’aturada cardíaca sobtada exemplifiquen la necessitat de determinar el risc, predir-lo precoçment i millorar la prevenció primària», comenta el doctor Sumeet Chugh, un autor principal de l’estudi.

Caldran estudis futurs per replicar els biomarcadors trobats pels investigadors en un grup més ampli de pacients

Els investigadors van analitzar un gran nombre de biomarcadors sanguinis obtinguts de supervivents de parades cardíaques sobtades. Ho van fer comparant els resultats d’un grup de persones sense malaltia coronària i una altra amb la malaltia. «Vam identificar un total de 26 biomarcadors proteínics associats a la parada cardíaca sobtada quan es van comparar els casos amb els controls, dels quals, 20 diferenciaven la parada cardíaca sobtada de la malaltia arterial coronària. Tot i que aquests biomarcadors tenen el potencial de millorar la predicció de la parada cardíaca sobtada, calen estudis futurs per replicar aquest descobriment en un grup més ampli de pacients», ressalta Faye Norby, una altra autora del treball.

Algorisme per predir l’acumulació de calci

Per la seva banda, la investigació sobre el calci a les artèries coronàries, publicada a la revista científica ‘Journal of the American Society of Echocardiography’, mostra per primera vegada que una imatge ecogràfica del cor pot ser ‘llegida’ per un algorisme d’intel·ligència artificial per identificar amb precisió si un pacient té una gran acumulació a les seves artèries coronàries. Tradicionalment, l’acumulació de calci a les artèries coronàries es diagnostica mitjançant tomografies per ordinador, que no estan disponibles a tots els centres, exposen els pacients a la radiació i són costoses. En canvi, els ultrasons cardíacs, també anomenats ecocardiogrames, es poden fer en una clínica o consulta mèdica, no produeixen radiació i solen ser molt menys costosos.

«Demostrem que els ecocardiogrames, quan s’interpreten amb el nostre programari d’IA, poden predir el calci de les artèries coronàries i pronosticar el risc d’infart gairebé tan bé com les tomografies per ordinador. Això va resultar cert fins i tot en casos en què la imatge ecogràfica del cor sembla força normal davant l’ull nu d’un expert», ha destacat l’autor principal de l’estudi sobre el calci a les artèries coronàries, David Ouyang.

Utilitzant un conjunt de dades de 2.881 imatges d’ecocardiograma, els investigadors van entrenar una eina d’intel·ligència artificial basada en vídeo per predir les puntuacions de calci a les artèries coronàries.