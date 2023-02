Convençut que el futur de la neurocirurgia està en la neurocirurgia mínimament invasiva, el doctor Kita Sallabanda es va especialitzar en Radiocirurgia a l'Institut Karolinska de Suècia, el lloc on es va “inventar” aquesta tècnica. Prop de tres dècades després, els números avalen la seva experiència: al voltant de 5.000 pacients tractats amb radiocirurgia, a més dels milers que ha operat com a neurocirurgià. President de la Societat Espanyola de Radiocirurgia, el Dr. Sallabanda ha assumit el repte de posicionar-se al capdavant del sector, dirigint l'Institut de Radiocirurgia Avançada (IRCA), el primer i únic centre d'Espanya que compta amb la tecnologia més innovadora: la màquina ZAP-X, que tracta amb una precisió mai vista des de tumors malignes i metàstasis cerebrals a patologies funcionals com el Parkinson i psiquiàtriques com el trastorn obsessivocompulsiu.

Vostè és el referent més gran de Radiocirurgia a Espanya i un dels més prestigiosos del món. En què consisteix aquesta especialitat?

La Radiocirurgia és un sistema de tractament no invasiu que sorgeix a mitjans del segle passat d'un neurocirurgià de l'Institut Karolinska de Suècia que va començar tractant pacients de patologia funcional, amb Parkinson, epilèpsia, neuràlgia de trigemins... Es diu així perquè a través de radiacions s'aconsegueix el mateix efecte que aconsegueix la cirurgia, però sense necessitat d'obrir el cap. Avui dia, ha evolucionat molt i també s'utilitza en oncologia: fa desaparèixer una metàstasi cerebral sense haver d'operar.

Estem més habituats a sentir parlar de radioteràpia. És el mateix?

La radiocirurgia és una radioteràpia, sí, però amb una dosi molt alta de radiació, cosa que la converteix en un tractament radical. Per exemple, si un pacient té un càncer de pulmó, necessita una dosi determinada de radiació que se sol administrar en 28-32 dies. La radiocirurgia emet la mateixa dosi en un sol dia. Així que és una radioteràpia però en condicions molt específiques i es basa en quatre criteris: dosi única (encara que ja ho estem ampliant a cinc dies en lesions grans i patologies importants), dosi alta (donem en un dia la mateixa dosi que se sol donar en 28 o 32 dies en el tractament de radioteràpia estàndard), i molt alta precisió. El marge de moviment és de menys d’un mil·límetre, mentre que la de la radioteràpia estàndard pot ser de fins a un centímetre. Això és molt important perquè protegeix les estructures del voltant de la lesió.

Amb quins objectius es va crear l'Institut de Radiocirurgia Avançada?

IRCA va néixer de la voluntat d'un grup de neurocirurgians de portar a Espanya la millor i més avançada tecnologia del món per a tractaments amb Radiocirurgia de patologia del Sistema Nerviós Central, que no existia ni a la sanitat pública ni a la privada. Vam agafar la iniciativa de ser pioners per ajudar millor els nostres pacients. Com a expert reputat en radiocirurgia i president de la Societat Espanyola de Radiocirurgia vaig quedar encarregat d'avaluar la tecnologia existent al món i vam decidir portar el ZAP-X i crear aquest Institut de Radiocirurgia Avançada. Va néixer amb la voluntat no només de tractar pacients, sinó també d’impartir coneixements i d'involucrar-nos en tots els estudis de recerca al camp.

Què és el ZAP-X i quins són els seus avantatges pel que fa a les eines habituals?

ZAP X és una màquina d'última tecnologia que incorpora elements d'intel·ligència artificial i que té com a principals avantatges que no és agressiva, que no utilitza fonts de cobalt i, per tant, no és contaminant i no requereix un búnquer protector per no emetre radiació fora. La màquina està en superfície al costat d'un finestral, cosa que humanitza molt el tractament, a més els seus paràmetres tècnics són superiors a qualsevol tecnologia que s'utilitzi actualment.

Quin tipus de lesions i patologies es poden tractar amb aquesta màquina?

Està recomanada per a pacients amb tumors malignes, sobretot metàstasi cerebral, però també és molt eficaç per a patologia vascular, malformacions arterovenoses, tots els tumors benignes que poden ser molt difícils d'operar (meningiomes, neurenomes, adenomes…), patologia funcional com tremor essencial o neuràlgia de trigemin, trastorns psiquiàtrics com els trastorns obsessivocompulsius, i com a cosa nova i molt important, és molt eficaç per tractar el dolor oncològic.

És possible eliminar aquest dolor?

Fins ara era intractable. Qualsevol dia com avui, hi ha centenars de milers de pacients que estan en unitats de pal·liatius amb bombes de morfina i altres fàrmacs. Amb la radiocirurgia podem fer un tractament molt més barat, que a més no obliga el pacient a estar en un llit connectat a una via i permet fer una vida normal. No podem salvar-los la vida, però sí millorar molt les condicions dels pacients.

Quin nivell d'implantació té al nostre país?

Actualment és l'única màquina a Espanya, la quarta a Europa i la desena al món. Quan la vam portar, només n'hi havia dues a Alemanya i una a Suïssa. Ara n'estan instal·lant quatre a París, també n'hi haurà una a Polònia, a Itàlia i a altres països, però nosaltres vam ser visionaris en portar aquesta tecnologia a Espanya.

Quants pacients tenen accés a aquest tractament a Espanya?

Segons les dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), a Espanya l'any 2022 s'han diagnosticat 280.000 pacients amb diferents tipus de càncer. El 40% produeix metàstasis cerebrals, és a dir, al voltant de 110.000 pacients. Només el 20% reben el tractament per radiocirurgia, quan és 10 vegades més eficaç i no deixa efectes secundaris. Espanya no té prou tecnologia, però també hi ha desconeixement per part de metges i de pacients. A altres països els pacients t'exigeixen el tractament més adequat i avançat.

El tractament amb ZAP-X està cobert per les asseguradores?

Sí. tenim un acord amb Adeslas i estem en converses amb DKV, amb Fremap i de mica en mica estem parlant amb totes les companyies perquè els puguin oferir als seus assegurats aquest tractament. Però hem atès pacients que ens arriben de tot el món, no només d'Espanya.

Vostè ha estat testimoni de com la tecnologia pot millorar la vida dels pacients?

Sens dubte. I puc explicar alguns casos, com el d'una dona que era mestra i tenia càncer de mama amb sis lesions metastàsiques al cervell. Això fa 15 anys era un tabú, no es tractava. Jo ho vaig fer, li vaig tractar les sis metàstasis i van desaparèixer. Malauradament dos anys després va aparèixer metàstasi de pulmó. La pacient em va trucar i em va dir: “No estic morint de metàstasi cerebral, estic morint de càncer de pulmó. T'agraeixo molt que m'hagis allargat aquests dos anys i mig de vida perquè he vist la meva filla acabar la universitat, el meu fill amb nòvia i moriré com una mare feliç”. Un altre cas, sense relació amb el càncer, és una dona amb una neuràlgia de trigemin que li provocava un dolor tan insuportable que va tenir un intent de suïcidi. Era una dona destruïda, que no podia ni volia viure. La vam tractar amb radiocirurgia fa dos anys. L’he tornat a veure fa uns quants dies i ha passat d'aquest intent de suïcidi a tenir una vida absolutament normal. Així canviem la vida amb aquest tractament.

A més d'aquests casos que acaba de relatar, de quines fites de la seva carrera se sent més orgullós i quines són les properes metes?

Personalment estic orgullós d'haver creat el primer Màster en Radiocurigia del Sistema Nerviós Central al món, cosa que era molt necessària perquè no hi ha un títol universitari específic a cap país. A més, soc l'autor de l'únic tractat de radiocirurgia en espanyol, que ja ha tingut dues edicions, i també estic orgullós de la qualitat del tractament que es dona als pacients: veig com milloren i estic feliç. En el capítol dels reptes, n'assenyalaria tres: formació, tecnologia i pacients, és a dir, que la radiocirurgia sigui coneguda a Espanya, invertir en innovació i canviar la tecnologia i arribar a com més pacients millor, perquè és el millor tractament per a moltes patologies.

