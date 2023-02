Convencido de que el futuro de la Neurocirugía está en la Neurocirugía mínimamente invasiva, el doctor Kita Sallabanda se especializó en radiocirugía en el Instituto Karolinska de Suecia, el lugar donde se ‘inventó’ esta técnica. Cerca de tres décadas después, sus números avalan su experiencia: alrededor de 5.000 pacientes tratados con radiocirugía, además de los miles que ha operado como neurocirujano. Presidente de la Sociedad Española de Radiocirugía, el dr. Sallabanda ha asumido el reto de posicionarse al frente del sector, dirigiendo el Instituto de Radiocirugía Avanzada (IRCA), el primer y único centro de España que cuenta con la tecnología más innovadora: la máquina ZAP-X, que trata con una precisión nunca vista desde tumores malignos y metástasis cerebrales a patologías funcionales como el parkinson y psiquiátricas como el trastorno obsesivo-compulsivo.

Es usted el mayor referente de Radiocirugía en España y uno de los más reputados del mundo. ¿En qué consiste esta especialidad?

La Radiocirugía es un sistema de tratamiento no invasivo que surge a mediados del siglo pasado de un neurocirujano del Instituto Karolinska de Suecia que empezó tratando a pacientes de patología funcional, con parkinson, epilepsia, neuralgia de trigéminos... Se llama así porque a través de radiaciones se consigue el mismo efecto que logra la cirugía pero sin necesidad de abrir la cabeza. Hoy en día, ha evolucionado mucho y se utiliza también en oncología: hace desaparecer una metástasis cerebral sin tener que operar.

Con radiocirugía damos en una única sesión la misma dosis de radiación que se suele dar en 28 o 32 días en el tratamiento de radioterapia estándar

Estamos más habituados a oír hablar de radioterapia. ¿Es lo mismo?

La radiocirugía es una radioterapia, sí, pero con dosis muy alta de radiación, lo que la convierte en un tratamiento radical. Por ejemplo, si un paciente tiene que tratarse de un cáncer de pulmón, necesita una dosis determinada de radiación que se suele administrar en 28-32 días. La radiocirugía emite la misma dosis en un solo día. Así que es una radioterapia pero en condiciones muy específicas y se basa en cuatro criterios: dosis única (aunque ya lo estamos ampliando a cinco días en lesiones grandes y patologías importantes), dosis alta (damos en un día la misma dosis que se suele dar en 28 o 32 días en el tratamiento de radioterapia estándar), y muy alta precisión. El margen de movimiento es de menos de un milímetro, mientras que la de la radioterapia estándar puede ser de hasta un centímetro. Esto es muy importante porque protege las estructuras de alrededor de la lesión.

¿Con qué objetivos se creó el Instituto de Radiocirugía Avanzada?

IRCA nació de la voluntad de un grupo de neurocirujanos de traer a España la mejor y más avanzada tecnología del mundo para tratamientos con Radiocirugia de patología del Sistema Nervioso Central, que no existía ni en la sanidad pública ni en la privada. Tomamos la iniciativa de ser pioneros para ayudar mejor a nuestros pacientes. Como experto reputado en radiocirugía y Presidente de la Sociedad Española de Radiocirugía quedé encargado de evaluar la tecnología existente en el mundo y decidimos traer el ZAP-X y crear este Instituto de Radiocirugía Avanzada. Nació con la voluntad no solo de tratar pacientes, sino también impartir conocimientos y de involucrarnos en todos los estudios de investigación en el campo.

¿Qué es el ZAP-X y cuáles son sus ventajas con respecto a las herramientas habituales?

ZAP X es una máquina de última tecnología que incorpora elementos de inteligencia artificial y que tiene como principales ventajas que no es agresiva, que no utiliza fuentes de cobalto y por lo tanto no es contaminante y no requiere un búnker protector para no emitir radiación fuera. La máquina está en superficie junto a un ventanal, lo que humaniza mucho el tratamiento, además sus parámetros técnicos son superiores a cualquier tecnología que se utiliza en la actualidad.

¿Qué tipo de lesiones y patologías se pueden tratar con esta máquina?

Está recomendada para pacientes con tumores malignos, sobre todo metástasis cerebral, pero también es muy eficaz para patología vascular, malformaciones arterovenosas, todos los tumores benignos que pueden ser muy difíciles de operar (meningiomas, neurenomas, adenomas…), patología funcional como tremor esencial o neuralgia de trigémino, trastornos psiquiátricos como el trastorno obsesivo-compulsivos, y como cosa novedosa y muy importante, es muy eficaz para tratar el dolor oncológico.

¿Es posible eliminar ese dolor?

Hasta ahora era intratable. Cualquier día día como hoy, hay cientos de miles de pacientes que están en unidades de paliativos con bombas de morfina y otros fármacos. Con la radiocirugía podemos hacer un tratamiento mucho más barato, que además no obliga al paciente a estar en una cama conectado a una vía y permite hacer una vida normal. No podemos salvar la vida, pero sí mejorar mucho las condiciones de vida de esos pacientes.

“ZAP-X es una tecnología de precisión milimétrica y no contaminante”

¿Qué nivel de implantación tiene en nuestro país?

Actualmente es la única máquina en España, la cuarta en Europa y la décima en el mundo. Cuando la trajimos, solo había dos en Alemania y una en Suiza. Ahora están poniendo cuatro en París, también habrá una en Polonia, en Italia y en otros países, pero nosotros fuimos visionarios al traer esa tecnología a España.

¿Cuántos pacientes tienen acceso a este tratamiento en España?

Según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en España, en el año 2022 se han diagnosticado 280.000 pacientes con diferentes tipos de cáncer. El 40% de ellos produce metástasis cerebrales, es decir, alrededor de 110.000 pacientes. De ellos, sólo el 20% reciben el tratamiento por radiocirugía, cuando es 10 veces más eficaz y no deja estos efectos secundarios. España no tiene la tecnología suficiente, pero también hay desconocimiento por parte de médicos y de pacientes. En otros países los pacientes te exigen el tratamiento más adecuado y avanzado.

¿Está el tratamiento con ZAP-X cubierto por las aseguradoras?

Sí. tenemos un acuerdo con Adeslas y estamos en conversaciones con DKV, con Fremap y poco a poco estamos hablando con todas las compañías para que les puedan ofrecer a sus asegurados este tratamiento. Pero hemos atendido a pacientes que nos llegan de todo el mundo, no sólo de España.

“Actualmente sólo el 20% de los pacientes con metástasis cerebral recibe tratamiento por radiocirugía”

¿Ha sido usted testigo de cómo la tecnología puede mejorar la vida de los pacientes?

Sin duda. Y puedo contar algunos casos, como el de una mujer que era maestra y tenía cáncer de mama con seis lesiones metastásicas en el cerebro. Esto hace 15 años era un tabú, no se trataba. Yo lo hice, le traté las seis metástasis y desaparecieron. Desafortunadamente dos años después apareció metástasis de pulmón. La paciente me llamó y me dijo: “No estoy muriendo de metástasis cerebral, estoy muriendo de cáncer de pulmón. Te agradezco mucho que me has dejado esos dos años y medio de vida porque he visto a mi hija terminar la universidad, a mi hijo con novia y voy a morir como una madre feliz”. Otro caso, sin relación con el cáncer, es el de una mujer con una neuralgia de trigémino que le provocaba un dolor tan insoportable que tuvo un intento de suicidio. Era una mujer destruida, que no podía ni habar y no quería vivir. La tratamos con radiocirugía hace dos años. He vuelto a verla hace unos días y ha pasado de ese intento de suicidio a tener una vida absolutamente normal. Así cambiamos la vida con este tratamiento.

Además de estos casos que acaba de relatar, ¿de qué hitos de su carrera se siente más orgulloso y cuáles son sus próximas metas?

Personalmente estoy orgulloso de haber creado el primer Máster en Radiocirugía del Sistema Nervioso Central en el mundo, algo que era muy necesario porque no existe un titulo universitario específico en ningún país. Además soy el autor del único tratado de radiocirugía en español, que ha tenido ya dos ediciones, y también estoy orgulloso de la calidad del tratamiento que se le da a los pacientes: veo cómo mejoran y estoy feliz. En el capítulo de los retos, señalaría tres: formación, tecnología y pacientes, es decir, que la radiocirugía sea conocida en España, invertir en innovación y cambiar la tecnología y llegar a cuantos más pacientes mejor, porque es el mejor tratamiento para muchas patologías.

