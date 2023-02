Un estudi en ratolins obre el camí per a una píndola anticonceptiva per a homes. Amb aquest descobriment es fa un pas endavant en trobar un mètode anticonceptiu que permetria als homes perdre la fertilitat fins al dia següent d'haver mantingut relacions sexuals.

L'estudi coordinat per Jochen Buck del Weill Cornell Medicine (Estats Units) ha descobert que els inhibidors solubles d'un enzim anomenat adenilil ciclasa (sAC) poden reduir la motilitat dels espermatozoides en ratolins i en humans. sAC és un enzim fonamental per a activar la capacitat dels espermatozoides de nedar i madurar, de manera que puguin viatjar pel tracte reproductor femení i fecundar un òvul.

L'equip ha desenvolupat un compost, anomenat TDI-11816, que inactiva la sAC. Injectat a ratolins fa que produeixin espermatozoides que no poden impulsar-se cap endavant i, conseqüentment s'impedeix la seva maduració.

El compost no té cap tipus d'afecció al comportament sexual dels animals, però la fertilitat s'elimina en les hores següents a l'administració del fàrmac.

Consumint una sola dosi d'aquest compost s'immobilitzen els espermatozoides dels ratolins fins a dues hores i mitja. A partir de les tres hores, alguns espermatozoides comencen a recuperar la motilitat i, finalment, a les 24 hores, gairebé tots han recuperat el moviment amb normalitat.

L'eficàcia anticonceptiva és del 100% en les dues primeres hores i del 91% en les tres primeres hores.

L'estudi mostra que no hi ha hagut conseqüències negatives per als individus als quals se'ls va administrar aquest fàrmac. Encara que en la majoria dels experiments, el fàrmac s'ha administrat com a injecció, els autors també han vist que la motilitat espermàtica dels ratolins es reduïa en nivells similars després de l'administració en pastilles.

Un estudi d'un altre equip indica que els homes que mancaven del gen que codifica el sAC eren estèrils, però d'altra banda estaven sans, la qual cosa va tranquil·litzar a l'equip quant a que la inhibició del sAC podria ser una opció anticonceptiva segura, segons ha explicat el centre Weill Cornell Medicine en un comunicat.

"El nostre inhibidor actua en 30 minuts o una hora", ha afirmat Melaine Balbach. "Tots els altres anticonceptius masculins experimentals hormonals o no hormonals triguen setmanes a reduir el recompte d'espermatozoides o incapacitar-los per a fecundar òvuls".

La científica ha considerat que, com que els inhibidors de la sAC desapareixen en qüestió d'hores i els homes només els prendrien quan i amb la freqüència necessària, podrien permetre'ls prendre decisions del dia a dia sobre la seva fertilitat.

Els investigadors afirmen que el seu treball aporta una prova de concepte que els inhibidors solubles de l'adenilil ciclasa tenen el potencial de proporcionar una anticonceptiva oral segura, a demanda, no hormonal i reversible per als homes.

L'equip ha de continuar investigant per a determinar si aquests fàrmacs funcionaran igual de bé en humans que en ratolins i identificar possibles efectes secundaris. Ja s'està treballant en la fabricació d'inhibidors de sAC més adequats per al seu ús en humans.

A més, repetirà els experiments en un altre model d'animal, que establiria les bases per a assajos clínics en humans que comprovarien l'efecte de la inhibició de sAC en la motilitat espermàtica d'homes sans, ha comentat Buck.

La recerca sobre anticonceptius orals masculins s'ha estancat, majoritàriament degut a que els possibles anticonceptius per a homes han de superar un llistó molt més alt que la seguretat i efectes secundaris, ha assenyalat un altre dels signants de la recerca Lonny Levin.

Finalment s'ha afirmat que, ja que els homes no són la part de la relació que corre el risc de l'embaràs, “es dona per descomptat que toleraran malament els possibles efectes secundaris dels anticonceptius”.