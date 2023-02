Tenir nivells elevats d'alguns contaminants químics a la sang es relaciona amb un risc major d'infectar-se per coronavirus i desenvolupar la covid-19. Així ho mostra un estudi de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar), de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i altres centres, que es publica a la revista 'Enviromental Research'. La recerca revela que els contaminants que podrien augmentar més aquest risc són alguns derivats del pesticida DDT, el plom, el tali, el ruteni, el tàntal, el manganès i el benzo(b)fluorantè. Els resultats de l'estudi poden explicar en part les grans diferències en les respostes immunitàries i clíniques davant de la infecció de la covid-19.

Per què algunes persones s'infecten de la covid-19 i altres no en condicions d'exposició similars? I per què unes desenvolupen la malaltia i, en canvi, altres no ho fan? Aquests han estat alguns dels grans interrogants des de l'inici de la pandèmia de la covid i els investigadors continuen buscant explicacions científiques per completar-ne les respostes.

Alguns factors que influeixen en aquestes diferències són l'edat, les malalties que una persona ja pateix (comorbiditat), la densitat de persones en un habitatge o l'exposició al virus en el transport públic o en el treball, entre altres. La resposta immunitària i clínica és complexa i hi intervenen molts factors. Ara, els resultats d'aquest treball aporten una possible nova explicació.

Els investigadors tenien congelades mostres de sang de 154 persones sanes de la població general de Barcelona obtingudes el 2016 i han relacionat els seus nivells de contaminants amb la freqüència de la infecció i la incidència de la covid-19 durant el 2020 i el 2021.

Els autors del treball han observat que en els casos amb majors nivells sanguinis d'alguns contaminants el risc d'infecció i de desenvolupar la malaltia és major. Els responsables són el DDD i el DDE, derivats de l'insecticida DDT, així com el plom, el tali, el ruteni, el tàntal, el benzo(b)fluorantè i el manganès.

Tali, ruteni, plom i or

El risc d'infecció és major com més alts són els nivells sanguinis de tali, ruteni, plom i or, mentre que és menor com més alts són les concentracions de ferro i seleni. "El que l'estudi observa és que alguns d'aquests contaminants incrementen el risc de ser seropositiu i de tenir la malaltia", recalca el doctor Miquel Porta, un dels autors de l'estudi i investigador de l'IMIM-Hospital del Mar, en declaracions recollides en un comunicat.

La doctora Gemma Moncunill, investigadora d'ISGlobal i autora de l'estudi, assenyala que una troballa també "molt rellevant" és que identifiquen mescles de fins a cinc substàncies de diversos grups químics que augmenten els riscos de contraure la covid.

Aquests contaminants arriben al cos per múltiples vies, com ara els aparells electrònics o la seva utilització en pinsos a la ramaderia intensiva. Per això, els investigadors apunten que "si es confirma que les associacions trobades són causals, existeixen polítiques per controlar els corresponents riscos".

Darrere d'aquest estudi hi ha investigadors de l'IMIM-Hospital del Mar; ISGlobal, centre impulsat per la Fundació La Caixa; la Universitat de Las Palmas i dels centres de recerca biomèdica en xarxa (CIBER) d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), Obesitat i Nutrició (CIBEROBN) i Malalties Infeccioses (CIBERINFEC).