Quan et quedes adormit no t'adones realment de la postura que has adoptat i sol ser la menys adient per dormir bé i evitar dolors en despertar-te l'endemà al matí. La forma com dormim afecta molt la nostra salut. I ja no és només la qualitat del son, sinó també els problemes d'articulacions o musculars que pot comportar una mala postura. Saps que més de 20 milions de persones a tot el món pateixen dolor crònic a causa d'una postura incorrecta adquirida durant el son?

L'OMS (Organització Mundial de la Salut) diu que hem de dormir almenys sis hores al dia per estar descansats i que els nostres processos cognitius funcionin correctament. I el son ha de ser reparador, ja que en cas contrari no serveix de caure als braços de Morfeu. I aquí és on juguen un paper clau l'alimentació, l'activitat física i també la postura que adoptem al llit.

No adoptar una posició adequada pot provocar problemes de salut com dolors a les articulacions o dificultats respiratòries. Hi ha molts estudis sobre quines són les postures més adequades i les incorrectes. Cal aclarir que no hi ha la posició perfecta, depèn de cada individu, de les malalties que pugui patir o bé la que li resulti més còmoda. De tota manera, sí que n'hi ha unes de més aconsellables.

De costat o en posició fetal

Els experts coincideixen que és la més recomanable.

Evita els refluxos estomacals i els dolors cervicals i esquena.

Disminueix els roncs i millora la respiració ja que l'aire circula millor per tot el cos.

Per això és la ideal per a aquelles persones que pateixen apnea. Hi ha un inconvenient: si el cos descansa damunt de les extremitats, quelcom del que no ens solem adonar, provoca estrès en els nervis i els músculs del braç, per la qual cosa podem patir aquestes molestes rampes matineres. Des del punt de vista de la bellesa, aquesta posició causa arrugues a pòmuls, ulls i barbeta.

Cap al costat esquerre!

A més, la ciència assegura, amb informes cada cop més freqüents, que és bo dormir de costat o en posició fetal, però a més, és més aconsellable fer-ho del costat esquerre.

Dormir de costat és el que els científics coneixen com a decúbit lateral. Aquestes són algunes de les raons per les que s'aconsella fer-ho inclinat cap a l'esquerra (panxa amunt, girant-nos cap a l'esquerra):

Millora els processos digestius . El trànsit intestinal i el pas dels residus des de l'intestí gruixut al còlon es facilita si s'opta per estirar-se cap a l'esquerra. A més, s'evita que els àcids estomacals pugin cap a la boca, fet que pot provocar refluxos gastrointestinals o acidesa. També s'afavoreix l'activitat del pàncrees.

. El trànsit intestinal i el pas dels residus des de l'intestí gruixut al còlon es facilita si s'opta per estirar-se cap a l'esquerra. A més, s'evita que els àcids estomacals pugin cap a la boca, fet que pot provocar refluxos gastrointestinals o acidesa. També s'afavoreix l'activitat del pàncrees. Ajuda a l'activitat del cor. John Douillard, un dels metges més prestigiosos del món en matèries de salut natural, recomana dormir girats cap a l'esquerre per fer més fàcil el bombament de sang des del cor a la resta de l'organisme. La vena aorta traça una trajectòria arquejada cap a la part esquerra i arribar així a l'abdomen. També s'ajuda al drenatge limfàtic.

John Douillard, un dels metges més prestigiosos del món en matèries de salut natural, recomana dormir girats cap a l'esquerre per fer més fàcil el bombament de sang des del cor a la resta de l'organisme. La vena aorta traça una trajectòria arquejada cap a la part esquerra i arribar així a l'abdomen. També s'ajuda al drenatge limfàtic. Preveu l'aparició de la demència. Un estudi de la Universitat de Stony Brook, publicat a la revista 'Journal of Neuroscience', ha confirmat que aquesta postura és la més recomanable per al treball del sistema limfàtic, que elimina les deixalles que són presents al sistema nerviós, com les denominades dipòsits de beta-amiloides.

Un estudi de la Universitat de Stony Brook, publicat a la revista 'Journal of Neuroscience', ha confirmat que aquesta postura és la més recomanable per al treball del sistema limfàtic, que elimina les deixalles que són presents al sistema nerviós, com les denominades dipòsits de beta-amiloides. Afavoreix la circulació sanguínia. Dormir sobre el costat esquerre allibera la vena cava, cosa que permetrà que la circulació de la sang sigui més fluida i no trobi pressions. D'aquesta manera, la sang, amb tots els components bàsics, com l'oxigen, arribarà millor a tot arreu del cos. Altres estudis apunten, a més, que la conciliació del somni és millor.

Beneficis durant l'embaràs. Molts metges aconsellen a les mares dormir cap al costat esquerre pels beneficis tant per a elles com per al fetus. D'aquesta manera, s'aconsegueix facilitar el fluid de la sang i els nutrients cap a la placenta. Per altra banda, els pulmons queden menys comprimits i la resta d'òrgans no suporten una càrrega excessiva o inadequada per part del fetus.

Molts metges aconsellen a les mares dormir cap al costat esquerre pels beneficis tant per a elles com per al fetus. D'aquesta manera, s'aconsegueix facilitar el fluid de la sang i els nutrients cap a la placenta. Per altra banda, els pulmons queden menys comprimits i la resta d'òrgans no suporten una càrrega excessiva o inadequada per part del fetus. Millora l'estat de l'esquena. La columna vertebral queda més alineada si s'opta per inclinar-se cap al costat esquerre, cosa que permet un millor descans de tot el sistema muscular que envolta l'esquena. També és important que el coixí no sigui massa alt ni tampoc massa baix, ja que això exigeix més esforços als músculs del coll.

Boca amunt

També és una postura aconsellable. L'esquena reposa recta, fet que prevé els mals de coll i d'esquena. No genera arrugues perquè la cara no entra en contacte amb el coixí. En el cas de les dones, ajuda a mantenir els pits ferms. L'inconvenient és que afavoreix els roncs i les apnees del son perquè la llengua es desplaça cap a la faringe obstruint el pas de l'aire.

Postura del missioner

Res a veure amb la postura sexual que rep del mateix nom. No s'adopta de manera natural, però els que la defensen asseguren que és la millor per conciliar el son perquè relaxa molt els músculs. Consisteix a ficar-se al llit de costat amb les mans juntes davant de la cara, com si estiguéssim resant.