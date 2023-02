Si acostumes a tenir mal de coll, pot ser un símptoma que el sistema immune està en baixa forma. Ja sigui per aquesta raó o per infecció o al·lèrgia, és necessari anar a un metge i, mentrestant, intentar ingerir dosi extra de vitamina C, ja sigui en aliments o amb algun complex vitamínic. Però convé evitar la ingesta de cítrics, perquè irriten el coll.

El mal de coll és una malaltia relativament freqüent. La major part de les vegades es produeix per una infecció vírica que s’acompanya amb símptomes del refredat, com mocs, llagrimeig, esternuts i congestió nasal.

També es té mal de coll per irritació de la faringe o la laringe per aspirar algun tipus de pols o substància estranya, per forçar la veu (parlar massa o cridar), perquè alguna cosa hagi raspat la zona (algun aliment o resta, com una espina), per tossir massa... Tot això fa que el coll es pugui notar sec i aspre i que resulti dolorós empassar.

Independentment de quina sigui la causa del mal de coll, hi ha algunes mesures que poden ajudar a alleujar les molèsties. I sempre és important mantenir una bona hidratació de les mucoses que, per si sola, sovint suavitza els símptomes produïts per la sequedat.

Truc efectiu

I un dels trucs que funcionen per a això és el de fer gàrgares amb aigua amb sal. La solució salina temperada (compte, no convé que l’aigua sigui gaire calenta, per no irritar la cavitat bucal) ajuda a suprimir l’excés de líquid dels teixits inflamats al coll, cosa que aconsegueix que el dolor disminueixi. I a més d’eliminar la mucositat també treu al·lergògens, bacteris i fongs del coll.

Un estudi publicat el 2005 a l’‘American Journal of Preventive Medicine’ va explicar que fer gàrgares d’aigua amb sal tres vegades al dia prevé en un 40% la possibilitat de tenir infeccions al coll i les vies respiratòries. La solució perfecta seria mitja culleradeta de sal en un vas ple d’aigua tèbia i fer gàrgares.