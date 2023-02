Els serveis d’atenció primària de les comunitats han estimat que els indicadors de la grip estacional apunten ja a una«segona onada» propiciada per un augment del tipus B, principalment en menors de 15 anys, mentre que una altra infecció com la covid-19 segueix estable i en un estat denominat ‘altiplà’.

Així es desprèn de l’informe setmanal del Sistema de Vigilància d’Infecció Respiratòria Aguda (SIVIRA), amb dades d’atenció primària i hospitals del 13 al 19 de febrer, i que posa de manifest que el repunt de la grip B que va començar a finals de gener ha propiciat ja que es parli d’«una segona onada endèmica», que comporta un lleu augment de les hospitalitzacions.

La taxa global de grip (incloent-hi el tipus B) en atenció primària registra ara una incidència de 277 casos per cada cent mil habitants, és a dir, més gran que l’onada endèmica registrada a finals de l’any passat (249), i es concentra fonamentalment en els nens de 0 a 14 anys (824).

Això ha fet que la taxa de transmissió del conjunt de les malalties respiratòries a Espanya hagi augmentat fins als 780 casos per cada cent mil habitants, amb la covid-19 amb uns registres estables (32).

Quant a les hospitalitzacions per grip, han pujat des d’inicis de mes de 2,1 a 2,8 casos per cada cent mil habitants, i per grups d’edat les taxes d’ingressos més altes s’observen en els més grans de 79 anys (19,3).

La covid, en altiplà

Els indicadors de la covid-19, segons les dades de SIVIRA i l’actualització setmanal del Ministeri de Sanitat, apunten que segueixen estables, amb una incidència en els més grans de 59 anys estancada en la forquilla dels 50 casos per cada cent mil habitants i una ocupació hospitalària de l’1,5%, amb un total de 1.888 pacients, 95 d’ells a les unitats de cures intensives (1%).

Aquestes dades, segons els experts consultats, situen la transmissió del virus en un ‘estat altiplà’ amb un progressiu descens de les hospitalitzacions, tot i que afegeixen que el Sars-CoV-2 continua produint, tot i que en menys mesura, defuncions en població vulnerable (48 en els últims set dies) i un agreujament de patologies en pacients vulnerables, més enllà del quadro que provoca la malaltia.

Les dades de SIVIRA estimen que la taxa d’hospitalització per covid-19 és d’1,05 ingressos per cada cent mil habitants i va en progressiu descens, principalment des de gener. Entre els més grans de 79 anys, la taxa d’ingrés hospitalari es troba en 5,7 casos per l’esmentada quantitat de població.

La variant del virus identificada en més proporció des de l’inici de la temporada de les infeccions respiratòries per al 2022-23 és el subllinatge d’òmicron BQ.1.1, que ara arriba al 48% de les mostres analitzades, seguit de la BA.5 (21%), un altre subllinatge que va propiciar la setena onada a l’estiu.

Bronquiolitis

La taxa de virus respiratori sincític (VRS), que causa la bronquilitis, se situa en 13,3 casos per cada cent mil habitants, quan va assolir el seu pic màxim (153) a finals de novembre de l’any passat amb una afectació principal en nens de 0 a 4 anys.

Actualment, la taxa d’hospitalització per infecció per VRS se situa en 0,9 casos per cada cent mil ciutadans, «i es manté estable des de la setmana prèvia» i amb els més grans de 79 anys (7,5 casos) com el col·lectiu que té més ingressos, assenyala l’informe.