La màcula és un teixit molt delicat, ja que és la zona on es concentren la major part de cons, els fotoreceptors que ens permeten veure en “alta definició”. Aquestes cèl·lules, de les més especialitzades de tot el cos, són un tipus de neurones que transformen els senyals de llum en impulsos elèctrics que després interpreta el cervell per formar les imatges. Tenim entre sis i set milions de cons, però, si es destrueixen, no poden tornar a regenerar-se. Per això és tan important posar fre a aquelles malalties oculars que afecten la màcula i que, per tant, poden repercutir molt severament en la visió.

Atenció a la DMAE

Probablement, la més coneguda és la DMAE o degeneració macular associada a l’edat, primera causa de ceguesa en persones més grans de 65 anys al món occidental i que, a causa de l’envelliment de la població, no deixa d’anar en augment. Però, es pot posar fre a aquest deteriorament progressiu de la màcula i la consegüent pèrdua de visió? “La clau per aconseguir-ho és realitzar un diagnòstic precoç i portar un control exhaustiu de la malaltia. Quan aquesta entra en una forma especialment agressiva i de progrés ràpid, que anomenem DMAE humida, podem tractar-la amb fàrmacs”, explica el Dr. Eduard Garro, oftalmòleg a la seu manresana de l’IMO Grup Miranza. Segons afegeix, “són fàrmacs que han revolucionat el tractament de la DMAE i que actuen directament a l’interior de l’ull. Els administrem periòdicament en consulta, a través d’una senzilla injecció que produeix mínimes molèsties. Per aconseguir el màxim efecte, és fonamental que el pacient no se salti cap visita”.

Aquestes injeccions intraoculars també s’utilitzen amb molt bons resultats davant d’altres patologies com l’edema macular, tot i que existeixen certes malalties de la màcula, com el forat macular o les membranes epiretinianes, que requereixen cirurgia.

La DMAE o degeneració macular associada a l’edat, primera causa de ceguesa en persones més grans de 65 anys al món occidental, és una de les principals amenaces per a la màcula i la seva incidència va a l’alça per l’augment de l’esperança de vida.

Més enllà de la DMAE... ¿què li pot ocórrer a la màcula?

Quan la màcula “s’entolla”: si els vasos sanguinis de la retina presenten fuites de líquid, aquest pot acumular-se a la màcula i provocar que s’inflami i deixi de funcionar correctament. És el que es coneix com a edema macular, que pot tenir causes diverses, des d’una complicació de la diabetis fins a un traumatisme o una trombosi de les venes o artèries de l’ull, entre d’altres.

si els vasos sanguinis de la retina presenten fuites de líquid, aquest pot acumular-se a la màcula i provocar que s’inflami i deixi de funcionar correctament. És el que es coneix com a edema macular, que pot tenir causes diverses, des d’una complicació de la diabetis fins a un traumatisme o una trombosi de les venes o artèries de l’ull, entre d’altres. Quan la màcula es “trenca”: en ser la part més prima de la retina, també poden produir-se trencaments a la màcula i originar-se un forat macular. En aquest cas, la principal causa sol ser l’edat, ja que, amb el pas dels anys, el gel que omple l’interior de l’ull es contreu i s’encongeix, de manera que estira la retina, a la qual es troba adherit, i pot arribar a trencar-la.

en ser la part més prima de la retina, també poden produir-se trencaments a la màcula i originar-se un forat macular. En aquest cas, la principal causa sol ser l’edat, ja que, amb el pas dels anys, el gel que omple l’interior de l’ull es contreu i s’encongeix, de manera que estira la retina, a la qual es troba adherit, i pot arribar a trencar-la. Quan la màcula “s’arruga”: les membranes epiretinianes maculars són un teixit fibrós que creix sobre la màcula, cosa que provoca una espècie de plecs o arrugues a la seva superfície que fan que la visió es distorsioni o, directament, es perdi. És una de les afeccions retinianes més freqüents, sobretot a partir dels cinquanta anys.

Especialistes en la cura de la màcula

A causa de la importància de la màcula per gaudir d’una bona visió, convé posar-la en mans expertes. “Quan es tracta d’una microcirurgia summament precisa i minuciosa, utilitzem sofisticats equips de visualització en quiròfan i instruments de mínima incisió, que ens permeten veure la màcula amb gran detall i realitzar maniobres molt fines”, apunta el Dr. Garro.

No obstant això, cuidar la màcula no tan sols depèn de l’oftalmòleg. De fet, el paper del pacient és bàsic, ja que tot comença per acudir a revisions periòdiques amb l’oftalmòleg, idealment anuals, encara que no es noti cap símptoma. Només d’aquesta manera és possible detectar les lesions maculars més incipients, quan encara no es tradueixen en pèrdues acusades de visió i, per tant, hi ha més possibilitats de poder atallar-les a temps.

A més, el Dr. Eduard Garro recomana “hàbits saludables que beneficien la salut ocular i el bon estat de la màcula, com ara seguir una dieta equilibrada i mediterrània, fer exercici físic regular o evitar el tabac”. I un últim apunt: cal protegir els ulls del sol, ja que la màcula també rep els danys acumulatius d’una exposició prolongada sense protecció, cosa que pot accelerar patologies com la DMAE.