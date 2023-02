La Clínica Sant Josep ha incorporat noves professionals especialistes en pediatria amb un doble objectiu: per una banda, poder donar resposta a les necessitats de les famílies i així disposar de més hores d’atenció als consultoris i, per una altra, reforçar l’atenció dels pacients pediàtrics que estan hospitalitzats a la Clínica i que s’incrementen els mesos d’hivern i durant la primavera.

L’equip de pediatria ha sumat la incorporació de dues professionals referents en atenció pediàtrica com són la Dra. Rosa Maria Campobadal i la Dra. Raquel Besari. La Dra. Rosa Maria Campobadal és una professional reconeguda al territori per la seva dilatada experiència com a pediatra a la Fundació Althaia i, també, ha ofert atenció privada en un centre propi. Per la seva banda, la Dra. Raquel Besari, que ha tingut com a mestre i referent el seu pare que també és pediatra, suma una llarga trajectòria en l’atenció a pacients de diferents hospitals privats de la Comunitat Valenciana.

L’arribada d’aquestes dues professionals al servei permet ampliar la capacitat per atendre més pacients i famílies durant els mesos d’hivern i just abans de l’inici de la primavera, que és quan es produeix un augment de la demanda a causa de les infeccions respiratòries comunes i l’aparició de les al·lèrgies respiratòries. Precisament, els canvis d’estació de tardor a hivern i, durant els mesos de primavera, les visites ambulatòries i les urgències pediàtriques es multipliquen per l’aparició de virus que es propaguen fàcilment entre els escolars, com poden ser la grip, o el virus sincitial respiratori.

Així, el reforç de l’equip ha arribat en un moment necessari per poder donar resposta a les necessitat de les famílies, reforçant l’atenció dels pacients, tant a les consultes externes, com a urgències i també a hospitalització.

Professionals amb subespecialització

Gràcies a l’ampli ventall de subespecialitats pediàtriques, les famílies tenen accés a rebre una atenció integral i personalitzada. L’equip de pediatria compta amb el suport de diferents professionals en àrees específiques com són al·lergologia, dermatologia, digestologia, cardiologia, cirurgia, otorrinolaringologia i pneumologia. Així, es complementen les necessitats que puguin presentar els infants durant les diverses etapes de creixement.

Seguiment del naixement fins als 15 anys

El servei de Pediatria de la Clínica ofereix atenció pediàtrica des de les primeres setmanes de vida, que és quan es recomana fer la primera visita al pediatre. Si el part no ha tingut complicacions per a la salut de la mare i el nounat, s’aconsella fer la primera visita al pediatre entre el cinquè i el desè dia del naixement. En aquesta primera visita es fa proves al nadó per reconèixer el seu estat de salut general i se li obrirà la història clínica.

Si no es detecta cap problema, després de la primera visita cal acudir al pediatre amb una freqüència mensual durant els primers sis mesos, ja que durant aquest període es produeixen molts canvis a l’organisme del nadó que haurien de ser supervisats per un professional.

Al segon semestre les visites es poden espaiar cada dos o tres mesos i, després del primer any de vida, les consultes al pediatre ja es poden realitzar cada sis mesos o allargar-les segons les necessitats de cada pacient i la seva família. I és que no només es visiten als infants, sinó que s’escolta i s’orienta a les famílies en el desenvolupament, creixement, educació, vacunació, prevenció i tractament de malalties.

Recordem que el servei de Pediatria de Clínica Sant Josep compta amb consultes externes, hospitalització i urgències pediàtriques, cada dia de l’any, les 24 hores del dia.Si voleu posar-vos en contacte, podeu fer-ho a través del telèfon 93 874 42 98 o demanant hora directament a través d’Espai Pacient, en l’aplicatiu o la pàgina web espaipacient.clinicasantjosep.cat.