Més del 4% de les morts que es produeixen a les ciutats durant els mesos d’estiu es deuen a les illes de calor urbanes, i un terç d’aquestes morts podrien evitar-se aconseguint una cobertura arbòria del 30%, segons un estudi de modelització publicat a The Lancet i liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació «la Caixa».

Els resultats de l’estudi, obtinguts amb dades de 93 ciutats europees, emfatitzen els substancials beneficis de plantar més arbres a les ciutats per a atenuar l’impacte del canvi climàtic. Els resultats mostren que, de juny a agost, les ciutats són de mitjana 1,5ºC més calentes que les àrees circumdants. 6.700 morts prematures poden atribuir-se a l’augment de les temperatures urbanes, la qual cosa representa el 4,3% de la mortalitat total durant els mesos d’estiu i l’1,8% de la mortalitat durant tot l’any. Un terç d’aquestes morts (2.644) podrien haver-se evitat augmentant la coberta arbòria fins a un 30% de l’espai urbà, amb el que es reduirien les temperatures. En general, les ciutats amb majors taxes d’excés de mortalitat per calor es trobaven en el sud i l’est d’Europa, sent aquestes ciutats les que més es beneficiarien d’un augment de la coberta arbòria. "Les prediccions basades en les emissions actuals revelen que les malalties i morts relacionades amb la calor es convertiran en una càrrega major per als nostres serveis de salut en les pròximes dècades", afirma Tamara Iungman, investigadora d’ISGlobal i primera autora de l’estudi. Un equip internacional liderat per Mark Nieuwenhuijsen, director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut de ISGlobal, va estimar les taxes de mortalitat de les persones majors de 20 anys residents en 93 ciutats europees (un total de 57 milions d’habitants), entre juny i agost de 2015. Les anàlisis es van fer amb dades del 2015 perquè no es disposava de dades de població per a anys posteriors, però, com assenyala Iungman, els resultats són generalitzables i l’estudi proporciona informació valuosa. En vista de l’escalfament global i el creixement urbà, es preveu que l’efecte de la calor empitjori en les pròximes dècades.