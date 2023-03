El pinyó és un fruit sec derivat dels pins, més concretament del pi pinyer. Aquest aliment és una mena d'ametlla petita de color clar que es diferencia pel sabor dolç.

Com molts altres fruits secs, els pinyons són una font genial d'energia, que contenen unes 600 kcal per cada 100 grams. Aquestes calories provenen de greixos insaturats com l'àcid oleic i linoleic. Això els converteix en una gran opció per a tots aquells que estiguin fent volum al gimnàs i necessitin consumir un extra de calories.

A més de tot això, també són una bona font de proteïnes vegetals i de fibra que sens dubte et saciaran durant hores. Finalment, contenen minerals i vitamines com el potassi, el magnesi, el fòsfor, el ferro i la vitamina B i E. Per consumir-los és bona idea preparar-los en forma d'un pesto italià d'alfàbrega que podem afegir a una multitud de plats. Una altra opció és menjar-los crus, com faríem amb les ametlles, anacards o altres tipus de fruita seca i gaudir d'un snack saludable.