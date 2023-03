El sushi s’ha consolidat com un dels plats més populars importats del continent asiàtic. Generalment s'elabora amb algues, peix i arròs. N'hi ha de moltes varietats, que cada vegada compten amb més adeptes. Així mateix, un dels aspectes que se sol associar al sushi és que, més enllà del seu gust deliciós, es tracta d’un producte completament saludable. Però com de de certa és aquesta creença popular?

Molta sal i poca fibra

Quan es pensa en sushi el primer que ve a la ment és arròs i peix, per la qual cosa tot sembla apuntar que realment es tracta d’un menjar beneficiós per a la salut. Tot i això, existeixen matisos sobre aquests ingredients i altres complements que desmunten per complet aquesta teoria.

Per començar, l’arròs perlat, comunament utilitzat per a l’elaboració de peces de sushi, està fabricat a partir d’un procés que utilitza sucre i on desapareix gran part de la fibra que caracteritza aquest cereal. D’altra banda, la salsa de soja, complement per excel·lència de la majoria de modalitats d’aquests aliments, és una substància rica en sal. Segons dades recollides pel portal Meganoticias, una cullerada sopera d’aquesta salsa inclou una quantitat de sal entre un 27,3 i un 50,7% superior a la màxima diària recomanada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a l’hora de reduir el risc de tenir malalties cardiovasculars i altres patologies similars.

Les excepcions

Si bé és cert que la majoria de sushis compleix qualsevol de les facetes anteriorment esmentades, existeixen algunes varietats més sanes que d’altres. És el cas del ‘sashimi’, per exemple, peces de peix cru tallat a làmines que no inclou la part d’arròs.

Pel que fa plats tan reconeguts com els nigiris i els ‘makis’, es pot destacar que els primers són menys calòrics que els segons, ja que contenen menys arròs i salses. De la mateixa manera, com més elaborades siguin les peces de sushi, el més probable és que també siguin menys saludables, ja que les quantitats de salses i arròs, a més d’arrebossats i tempures típics d’aquesta gastronomia, tendiran a incrementar-se.