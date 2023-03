A la gent que li agrada el cafè, li agrada molt el cafè. És més, la relació d'amor és per a molts tan intensa que diran que els és impossible viure sense ell. Tant és així que fins i tot el seu sabor i el seu aroma es poden convertir en una espècie d'addicció, en el primer pensament tot just sonar el despertador. Sol, amb llet, tallat, americà, amb gel, cigaló... Totes les opcions són bones sempre que els grans siguin de qualitat i la cafetera sigui bona. Aquesta és la clau de l'èxit. I el que distingeix a una bona cafeteria de la resta. L'olor que es percep tan sols entrar és un bon indicatiu de l'experiència que pot oferir.

I és que quan un agafa rutines, després són difícils de modificar. Primer, un cafè tan sols aixecar-se, per començar bé el dia. Després, un altre a mitjan matí, per aguantar el ritme del treball. Un més després de dinar, ja que, per descomptat, és el final perfecte d'un bon àpat. I per què no l'últim a mitja tarda, no tan tard perquè la cafeïna no afecti la nostra son.

No en va, després de l'aigua i el te, el cafè és la tercera beguda més consumida del planeta. Perquè cada cafè que es pren es converteix en un ritual: cada tassa és testimoni de converses íntimes, de pors, d'idees, de somnis... Molts dels moments importants apareixen acompanyats per un bon cafè. Segons un estudi recentment realitzat per la International Coffee Organization, Espanya és el dinovè país en el qual més cafè es consumeix del món.

Tot i que en moltes ocasions s'ha demonitzat (s'ha dit que provoca càncer, i també tot el contrari), nombrosos estudis científics han valorat les seves múltiples propietats. Això sí, perquè floreixin tots els seus nutrients ha de ser natural (no torrefacte), de cultiu orgànic, que no tingui additius ni edulcorants... És a dir, cafè i res més.

Però, quins són aquests beneficis? És ric en antioxidants, els responsables de la regeneració i la protecció cel·lular enfront de possibles danys externs, radicals lliures i metalls pesants responsables de moltes malalties. La vitamina que més conté és la B, la culpable que obtinguem energia dels aliments que consumim. I aquí no para la cosa: el cafè conté potassi, magnesi, fòsfor, seleni, sodi, calci, ferro, zinc... En la seva justa mesura, també és un aliat per a la pèrdua de pes i per prevenir la insuficiència cardíaca i altres malalties coronàries.

Però, com tot, els excessos de cafè poden portar conseqüències negatives. Potser la més visible sigui que les dents adquireixen un to groguenc, però no és l'única. El seu alt contingut en cafeïna fa que es puguin presentar problemes per agafar el son, fins i tot episodis d'insomni. En aquest mateix sentit, aquesta beguda és estimulant i en grans quantitats pot provocar estrès, ansietat i irritabilitat. També té efectes en la pressió arterial, per la qual cosa els que la tinguin alta hauran d'anar amb compte i consultar amb el seu metge en quina mesura poden prendre cafè. Per exemple, segons un estudi publicat a la revista The American Journal of Clinical Nutrition el 2019, beure sis o més tasses de cafè al dia incrementa en un 22 % el risc de patir problemes cardiovasculars.

Com afecta el cafè a l'estómac?

El cafè és àcid i això fa que s'estimuli la producció d'àcid gàstric. Això no hauria de ser un problema per a les persones que no tinguin problemes d'estómac. La cafeïna, un altre dels components principals d'aquesta beguda, també pot ser perjudicial per a l'estómac en determinats casos. De fet, a les dones embarassades se'ls aconsella prendre'l descafeïnat. Això sí, és probable que, de produir-se, aquests efectes no es notin a curt termini.

En els casos més extrems, que són tots poc habituals, el cafè pot provocar úlceres en l'estómac, afectar l'intestí prim o provocar gasos.

S'ha de beure cafè amb l'estómac buit?

A priori no és el més aconsellable, ja que les contraindicacions del cafè s'intensifiquen en aquests casos. Encara que els científics no es posen d'acord al cent per cent. Diversos estudis apunten que el benestar gàstric es pot veure compromès per aquesta pràctica. Això es deu al fet que l'amargor del cafè provoca un augment de l'àcid estomacal, la qual cosa danya el revestiment de l'estómac, i pot portar al fet que apareguin síndromes com el de l'intestí irritable.

Les persones propenses a patir problemes estomacals poden patir fins i tot nàusees, indigestió o vòmits. Això pot passar sempre que es pren cafè, però serà de forma més accentuada quan es begui en dejú. Però, com tot, s'ha de valorar de forma adequada la resposta de cada persona.