Des del Consell General de Dentistes recorden que la majoria de les malalties bucodentals, com la càries, la gingivitis o la periodontitis, es poden prevenir per a evitar la seva aparició i un posterior empitjorament de la qualitat de vida dels pacients.

D'aquí, la importància d'una bona higiene oral des de la infància, revisions periòdiques (es recomana almenys una vegada a l'any) i tractaments preventius en les primeres edats.

És el cas dels segelladors, que estan principalment indicats per als nens i protegir les superfícies ocluses, dels molars definitius, del risc de patir càries. El vernís i el gel de fluor, en canvi, també es pot aplicar en els nens i en els adults.

I és que, amb una simple exploració rutinària, en la qual es poden detectar patologies que afecten la boca, els odontòlegs poden detectar altres problemes de salut com a estrès, onicofàgia, que es coneix comunament com l'hàbit de mossegar-se les ungles, o trastorns de la conducta alimentària.

Estrès

La Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola defineix l'estrès com la “tensió provocada per situacions aclaparadores que originen reaccions psicosomàtiques o trastorns psicològics a vegades greus”.

És considerat per molts com la gran epidèmia del segle XXI. Segons els últims estudis, dos de cada deu espanyols afirma haver sentit estrès la meitat dels dies o gairebé tots els dies de l'any.

L'odontòloga Núria Obradors, directora mèdica de les Clíniques Abaden, ens explica que, a més, pot causar danys irreversibles en l'esmalt de les dents. “Les persones amb uns alts nivells d'estrès són molt propenses a patir bruxisme”. Parlem d'un hàbit involuntari que es presenta sobretot durant les hores de somni i que consisteix a estrènyer i/o grinyolar les dents.

“Les persones bruxistes tendeixen a presentar unes dents massa curtes o amb vores molt regulars. Això es deu a l'acció de ‘llimat’ que causa estrènyer o grinyolar les dents de manera constant i cada nit”, ressalta l'especialista.

Trastorns alimentaris

La pandèmia del coronavirus ha disparat els casos de trastorn alimentari. L'ús de pantalles i xarxes socials, així com el canvi en els hàbits alimentaris i la pràctica esportiva, expliquen l'alarmant augment de TCA durant la infància i adolescència. No obstant això, com ressalta la doctora Obradors, “també poden sospitar-se després d'una exploració bucodental rutinària”. Especialment la bulímia.

“Això es deu al fet que els àcids que s'expulsen en vomitar són molt corrosius i erosionen l'esmalt. Aquesta erosió es percep, sobretot, en la cara posterior de les dents, que és la que més contacta amb els àcids del vòmit”.

I, quina és la conseqüència en les dents? S'empetiteixen i es deixa al descobert la dentina, que és la capa intermèdia de la dent i està protegida per l'esmalt. Conté els túbuls dentinals, que són uns petits canals sensibles als canvis tèrmics, ja sigui fred o calor, i que poden derivar en una major sensibilitat dental.

Mossegar-se les ungles

És un hàbit molt estès entre la població i que té conseqüències directes sobre la salut bucodental. Les persones que es mosseguen les ungles, de manera compulsiva i prolongada, pateixen danys en les peces dentals. En concret, desgast en les dents centrals (incisius), ja que són els que s'utilitzen per a mossegar-se les ungles.

També ocorre el mateix en els pacients que mengen pipes de manera habitual o roseguen bolígrafs. Resulta “freqüent que els incisius de les persones que tenen aquests costums presentin petites esquerdes”.

Xumet

El més sorprenent és que els odontòlegs també poden identificar hàbits durant la infància. Per exemple, de l'abús del xumet durant els primers anys de vida.

Si es prolonga més enllà dels tres anys d'edat, pot derivar en mossegada oberta, que és una maloclusió en la qual les dents superiors i inferiors no contacten en tancar la boca.

Els experts subratllen la importància de no utilitzar-ho més enllà dels tres anys i usar pasta dentifrícia fluorada equivalent a la grandària d'un pèsol. S'han d'evitar les begudes o cereals ensucrats en el biberó perquè afavoreixen l'aparició de càries. És important que els més petits beguin aigua i si és fluorada millor.

Tabaquisme

És un altre dels hàbits tòxics que els professionals detecten en pocs segons. L'explicació és molt senzilla. Les persones que fumen amb regularitat presenten unes característiques taques marrons i grogues en les dents. A més, tenen un alè identificable, i això es deu al fet que el tabac disminueix el flux de saliva, per la qual cosa s'ha de tenir una excel·lent higiene oral.

Això provoca que s'acumulin bacteris i que, quan entrin en contacte amb les restes de menjar, generin un compost derivat del sofre que té una aroma desagradable. Cal no oblidar que el tabaquisme és una de les principals causes de la periodontitis, una malaltia de les genives que acaba en halitosis o pèrdua de peces dentals.

Consum de medicaments

Encara que en l'actualitat estan prohibits, els antibiòtics com tetraciclines, utilitzats a la dècada dels setanta per a tractar infeccions com la pneumònia, són el principal causant de les dents amb aspecte groguenc. No es pot eliminar ni amb neteges bucals ni amb emblanquiments.

“El temps va demostrar que l'ús de tetraciclines en dones embarassades i nens menors de 8 anys causava tincions severes i per a tota la vida en les dents. Aquestes tincions es manifesten mitjançant unes línies fosques (grises o marrons) que són fàcilment identificables per als odontòlegs”.

Poca higiene bucodental

Una higiene bucodental deficient també es pot “endevinar” en un sol cop d'ull. Un raspallat insuficient causa una gran varietat de símptomes tant a curt com a llarg termini:

Acumulació de carrall.

Sagnat de genives.

Formació de troneres (espais triangulars entre les dents).

Càries.

Caiguda de peces dentals.

A més del raspallat després de cada menjar, l'ús del col·lutori i les visites regulars als odontòlegs, cal mantenir una dieta que ajudi al fet que les dents no es deteriorin més del compte.

L'edat també es veu en les dents

L'especialista assenyala que “amb una radiografia panoràmica també podem observar el grau de maduració de la corona i l'arrel dental, la qual cosa també ofereix informació a l'hora de calcular l'edat d'un nen”. Les dents de llet comencen a caure, de manera general, als 6 anys d'edat. Es reemplacen per dents permanents cap als 13 anys.