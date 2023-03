La malaltia vascular ateroescleròtica és una patologia crònica, generalitzada i progressiva, que afecta les artèries, causant l'engrossiment i l'enduriment de les seves parets interiors, fins a arribar a provocar un xoc cardiovascular com, per exemple, un infart, una angina de pit o un ictus.

Tot i la seva gravetat, molt poca gent coneix aquesta patologia. Segons una enquesta realitzada per la 'Sociedad Española de Cardiología'(SEC), la 'Fundación Española del Corazón'(FEC), 'la Sociedad Española de Arteriosclerosis' (SEA) i 'la Asociación Cardioalianza', el 81,4% dels espanyols reconeix que no sap el que és la malaltia vascular ateroescleròtica. I no només això, la meitat de la població tampoc és capaç d'identificar-la.

I és que un dels problemes d'aquesta malaltia és la varietat de símptomes que produeix en funció de la zona vascular del cos que afecti. Per això, des de la 'Sociedad Española de Cardiología'(SEC) adverteixen de possibles símptomes associats amb la malaltia vascular ateroescleròtica com, per exemple, dificultat per respirar, l'aparició de dèficits neurològics o, inclús, dificultat per caminar.

Factors de risc de la malaltia vascular ateroescleròtica

La prevenció de la malaltia cardiovascular és un dels principals reptes que afronten els professionals sanitaris per aconseguir reduir les xifres de mortalitat que causa aquesta patologia.

Per això, és essencial que coneguem els principals factors de risc cardiovascular:

El colesterol dolent (LDL). La seva acumulació en sang de manera persistent pot produir plaques d'ateroma en la paret de les arteries.

(LDL). La seva acumulació en sang de manera persistent pot produir plaques d'ateroma en la paret de les arteries. La diabetis

La hipertensió

El tabaquisme

L'obesitat

El sedentarisme

Dietes poc saludables

L'enquesta realitzada pels especialistes en cardiologia mostra com, tot i que, el 98% dels enquestats creu que el colesterol afecta la seva salut cardiovascular i el 42% considera que suposa el principal factor responsable de provocar un xoc cardiovascular, només a l'11,6% els hi preocupa més que altres malalties.

En el tema del control, un 54,2% admet acudir, únicament, una vegada a l'any a consulta per a fer-se analítiques i controls afins i inclús el 27% només se la fa si li indica el seu metge. De fet, el 37% desconeix quins són els seus nivells de colesterol i el 50,9% afirma no diferenciar entre colesterol "bo" i "dolent".

L'impacte de les malalties cardiovasculars

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort i discapacitat a partir de certes edats, tant en homes com en dones i, representen el 26,4% del total de morts a Espanya. Durant el primer semestre de 2022, aquestes patologies han estat el 26,1% de les causes principals de morts en el país.

El doctor Andrés Iñiguez, president de la 'Fundación Española del Corazón', remarca que les malalties cardiovasculars ocasionen en el món més de 17,3 milions de morts a l'any; més que cap altra malaltia. A Europa causen més de 4 milions de morts a l'any, el 45% del total. I a Espanya, quasi 120.000 morts per any. De mitjana es produeix una mort per malaltia cardiovascular cada 40 segons.

En aquesta línia, el doctor José María Mostaza Prieto, president de la 'Sociedad Española de Arterioesclerosis', assenyala que el repte és evitar la primera complicació vascular o, en el cas, d'haver-ne patit ja alguna, evitar noves complicacions. Per això, és aconsellable estar en el pes ideal, amb una dieta mediterrània, fer exercici físic de forma moderada, evitar el consum del tabac i, per descomptat, controlar el nivell de colesterol, que és un important factor de risc.