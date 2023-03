Els aliments tenen una gran repercussió en el nostre organisme, cuidar-lo és primordial! Malauradament, la gran majoria d’aliments que ingerim no són naturals, sinó processats o ultraprocessats. Hem de tenir present que tot i, menjar fruites i verdures, no estem cuidant la nostra salut, ja que molts d’aquests aliments porten altres ingredients, per tal de perllongar-los la vida. Llegums i fruita en conserva, verdures, carns curades… Alguns d’aquests aliments porten additius extres que poden ser greixos, sal, sucre, midons, etc.

Aquest és el superaliment recomanat per a qualsevol tipus de dieta Els productes processats, normalment són productes que han estat alterats amb processos de conservació o cocció L’Agència Internacional de Recerca del Càncer de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha liderat un estudi molt complet, juntament amb la participació del Dr. Antonio Agudo de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), analitzant a unes 500.000 persones de 10 països diferents i han relacionat el consum d’aliments processats o ultraprocessats amb 25 tipus de càncer. I quins són els aliments ultraprocessats? Són aliments molt freqüents en la nostra dieta i molt més dolents que els processats perquè tenen una conservació bastant llarga i la gran majoria dels seus ingredients són additius. En aquesta tipologia de productes podríem trobar les hamburgueses, les pizzes, les begudes energètiques, les sopes en llauna… Els joves mostren un major consum de processats i ultraprocessats, segons els resultats de l’estudi liderat per l’Agència Internacional de Recerca del Càncer de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Alerta europea per la presència de nitrosamines, que poden causar càncer, en aquests aliments El Dr. Antonio Agudo afirma que, anualment, podríem arribar a evitar entre 11.000 i 14.000 casos de càncer a Espanya. Els hàbits alimentaris dels participants en l’estudi van determinar que un 27% dels aliments ingerits diàriament eren processats i ultraprocessats. L’estudi ha finalitzat amb una afirmació sòlida: si aconseguim reduir un 10% d’aquests aliments processats en la nostra dieta, reduirem entre un 4 i un 5% el risc de patir càncer, concretament els digestius i els de pit.