L’estrès, les presses, el sedentarisme, la hiperconnectivitat, la falta de son... Tots són factors de la vida actual i tenen una cosa més en comú: resten benestar i qualitat de vida, i a llarg termini contribueixen al deteriorament de la salut. A més a més, també afavoreixen l’estrès oxidatiu, causant de diferents malalties i de l’envelliment prematur que fa efecte en l’aspecte de la nostra pell abans de temps.

Algunes de les queixes més freqüents dels nostres dies en relació amb el benestar tenen a veure amb la sensació de cansament permanent, els catarros i refredats recurrents, la falta de concentració, el baix rendiment intel·lectual i, fins i tot, el baix estat d’ànim. A més, recentment, amb motiu del Dia Mundial del Son, la Societat Espanyola de Neurologia assenyalava que un 50% de la població té problemes per dormir i un 32% es desperta amb la sensació de no haver tingut un descans adequat.

La clau per plantar cara a aquests factors que deterioren el nostre benestar i revertir-los està en els hàbits saludales: una bona rutina tant d’activitat física com de descans i una dieta completa que aporti a l’organisme tots els nutrients i micreonutrients (vitamines, minerals, proteïnes, antioxidants...) que necessita per executar totes les seves funcions.

Conscients de la importància de portar una alimentació rica i variada i de les dificultats que moltes vegades tenim en el dia a dia per incorporar la quantitat necessària de determinats nutrients, Vichy d’Or ens ho posa fàcil amb la seva renovada gamma de complements alimentaris, elaborats a base de suc de fruites, extractes vegetals, vitamines, minerals, aromes i edulcorants.

Les fórmules d’aquests quatre 'healthy shots' de Vichy d’Or, a base de components naturals, estan avalades per professionals de la salut i, com que venen en flascons molt resistents i amb tap de rosca, són fàcils de portar per prendre’ls a qualsevol lloc. Cadascun dels quatre productes de la gamma és la solució perfecta per a diferents dificultats comunes que pateix la població:

VICHY D'OR COLLAGEN

És un complement alimentari que conté biotina i niacina que contribueixen al manteniment normal de la pell, a més també conté: col·lagen hidrolitzat, àcid hialurònic i àloe.

Està especialment recomanat per a aquelles persones que vulguin disminuir els signes de l'edat, per la qual cosa prevé la flacciditat i la pèrdua de lluminositat..

VICHY D'OR DEFENS

Es tracta d'un complement alimentari que conté vitamina C i zinc que contribueixen a mantenir el funcionament normal del sistema immunitari. Així mateix, conté extracte d'atzerola i estepa, fonts naturals de vitamina C.

Està especialment recomanat per a persones que necessitin potenciar les seves defenses..

VICHY D'OR DORMIDOR

És un complement alimentari amb melatonina que contribueix a disminuir el temps necessari per agafar el son. Així mateix, conté extracte de passiflora i de rosella de Califòrnia, tradicionalment utilitzades com a calmants i inductores del son.

Està especialment recomanat: per a persones que tinguin dificultat per agafar el son, que estiguin patint una etapa d'estrès, nervis o ‘jet lag’.

VICHY D'OR MEMORY

Aquest complement conté magnesi, que disminueix el cansament, i zinc, que contribueix a la funció cognitiva normal. Altres ingredients són l'extracte d'eleuterococ i ginkgo, que contribueixen a una activitat mental i cognitiva òptima.

Està especialment recomanat per a persones amb: cansament, fatiga, estrès o que tinguin baix rendiment cognitiu..

