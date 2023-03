En aquest curs 2022-23, Assistència Sanitària convoca de nou el seu programa de beques per valor de 30.000 euros en estudis de tercer cicle d’universitats catalanes. Els ajuts cobreixen el 50% de l’import de la matrícula i l’oferta formativa inclou prop de 500 màsters i postgraus de l’àmbit de la salut. Els candidats han de presentar la sol·licitud seguint el procediment descrit a l’apartat de beques del web d’Assistència Sanitària (www.asc.cat), on s’especifiquen els detalls sobre la informació que cal proveir per completar-la i la normativa aplicable. La data límit per presentar la sol·licitud és el proper 12 de maig de 2023.

Com a entitat formada per metges, l’objectiu principal d’Assistència Sanitària és, d’una banda, assegurar que poden exercir la professió en les millors condicions i, de l’altra, oferir una assistència sanitària de qualitat. Les beques permeten als professionals de la salut impulsar la seva carrera, d’aquí els elogis rebuts en aquests quinze anys per part de la comunitat mèdica i universitària.

Un perfil majoritàriament procedent del col·lectiu d’infermeres i metges –però obert a tots els professionals de la salut en el sentit més ampli– i l’increment any rere any de les sol·licituds rebudes fan d’aquest programa una plataforma pensada per impulsar l’accés al món laboral. Des de la seva creació, el 2008, s’han rebut 3.758 sol·licituds, s’han lliurat 434 beques i s’han adjudicat prop de 410.000 euros.

Segons el Doctor Ignasi Orce, president d’Assistència Sanitària, "la iniciativa va néixer de la voluntat d’impulsar el progrés científic i l’actualització de coneixements dels professionals de la salut com a contribució a la millora del sistema sanitari català en un escenari complex, però també com un reconeixement especial a la infermeria, una tasca indispensable per a una bona atenció mèdica. Des de tots els punts de vista, el balanç de les edicions precedents és positiu". Aquest és un dels pocs programes d’ajuts a l’estudi de l’àmbit de la salut consolidat i finançat íntegrament per una institució privada a tot el país. Per sobre de qualsevol altre factor, encara més en un escenari postpandèmic com l’actual, la base d’una atenció mèdica de qualitat són els professionals que la fan possible.

Per això Assistència Sanitària, entitat formada per metges i altres professionals de la salut, posa a disposició dels estudiants de l’àmbit de la salut un programa que els ajuda a completar la formació i millorar en la pràctica professional.

D’aquesta manera, el conjunt del ja reconegut sistema sanitari català reforça la base per assolir nivells de progrés i excel·lència encara més alts.

Cooperativisme sanitari

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió.

Actualment, l’entitat compta amb 190.000 persones assegurades i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges i metgesses a la seva disposició. A més, és partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona.