El doctor Enric Pintado (Manresa, 1965) és especialista en implantologia i pròtesis. El Centre Dental que porta el seu nom, a Manresa, té l’aval de 30 anys d’experiència amb un equip de professionals de primer nivell i la tecnologia digital d’última generació. Fa una dècada, Enric Pintado també va obrir una clínica de referència al centre de Barcelona i, des de llavors, ell i el seu equip atenen pacients a Manresa i a la capital catalana. S’ha convertit en una clínica de referència per a pacients i professionals d’implantologia.

Per què va escollir l’odontologia?

El meu pare i el meu avi ja eren protèsics dentals, així que la cosa ja ve de família. Vaig començar estudiant Medicina a Barcelona, i després vaig cursar l’Odontologia a la República Dominicana. Vaig fer el Postgrau d’Implantologia a la NYU (la Universitat de Nova York).

Quan va tornar a Manresa va obrir la clínica?

Sí, vaig obrir la clínica el 1993. Aquest any farà 30 anys. Actualment, tenim clínica a la carretera de Vic 11-13, de Manresa, i al carrer Balmes 295, de Barcelona. Ara comencem un nou projecte, un nou espai on traslladarem la clínica de Manresa al 2024 per seguir donant resposta a qualsevol problema patològic, funcional i estètic de la boca.

Com serà el nou local?

Està situat al carrer Sant Joan Baptista de la Salle, número 7, a prop de l’actual. Fins ara, a les clíniques dentals normalment hi trobaves una sala d’espera i diferents boxs. Nosaltres estem dissenyant una clínica amb diferents espais per a cada especialitat. Cada especialitat tindrà les seves pròpies sales d’espera privades: Ortodòncia, Estètica, Odontopediatria. Pels pacients de cirurgia, disposarem d’unes sales de recuperació pel pacient i els seus acompanyants, on tindran la intimitat i comoditat que aquests procediments requereixen, ja que són llargs i el pacient i acompanyant es passen tot el dia allà.

"Per tractar al pacient de manera integral, és essencial el treball en equip i la coordinació entre especialistes"

En 30 anys les tècniques dentals han canviat molt?

Del que a mi em van ensenyar al que estem fent actualment, l’únic que no ha canviat és que els implants continuen sent de titani. Les tècniques han evolucionat molt, fins al punt que ara la manera més fiable de substituir una dent que falta és amb un implant. Podem fer extraure les dents que estan malmeses, col·locar els implants, i les dents el mateix dia. Podem fer-ho sense obrir la geniva, posar implants en persones que gairebé no tenen os, totes aquestes coses abans eren impensables. He de dir que actualment pots aconsellar un tractament amb implants a una persona amb totes les garanties.

Les cirurgies en implantologia dental són guiades per ordinador?

Sí, obtenim una imatge 3D de la boca del pacient, i a través d’un software que ens permet col·locar i planificar de forma virtual la posició, inclinació i tipus d’implants que col·locarem abans de la cirurgia. Ens permet realitzar cirurgies menys invasives i amb més precisió. Així com reduir les visites del pacient a la clínica. Una de les coses que ens diferencien a Centre Dental Enric Pintado, són els implants zigomàtics, una solució excel·lent per pacients que no tenen os, sense necessitat d’empelts. Redueix el temps de tractament i col·loquem les dents el mateix dia de la cirurgia.

Quants treballadors hi ha a les clíniques Enric Pintado?

Som un equip de 22 persones. Hi ha personal d’atenció al pacient i administració, equip d’auxiliars i higienistes i especialistes de cada una de les branques de l’odontologia. És imprescindible la coordinació entre tots per aconseguir l’excel·lència.

Diria que anar al dentista és un tema estètic però també de salut?

Van de la mà. Un somriure sa, funcional i amb un aspecte totalment natural. Comencem per revisar i corregir (si és necessari) tots els aspectes relacionats amb la salut bucal. Per exemple, eliminant càries o gingivitis existents, ja que l’efectivitat de qualsevol tractament que realitzem dependrà de si les dents i genives estan sanes. L’estètica permet a les persones gaudir d’un somriure més atractiu i harmoniós, on totes les dents estan alineades i no hi ha diferències de tonalitat.

Creu que la gent és conscient de la importància de cuidar-se les dents?

Cada cop més, de fa 30 anys a ara hem millorat moltíssim, hi ha molta més consciència que la boca s’ha de cuidar. Sobretot en els últims anys. Les persones també van més al dentista perquè els tractaments són més suaus, sense dolor. Les cirurgies són menys invasives i la recuperació més ràpida. La gent jove sap que anar al dentista no és una experiència traumàtica. A vegades encara hi ha persones que tenen terror per experiències que van tenir fa molt temps. Com a dentista t’has de posar al lloc de la persona. Empatitzar amb el pacient, saber que li preocupa i aconseguir que se senti còmode és imprescindible.

Quan hem de començar a portar els nens al dentista?

Recomanem dur els nens al dentista als 3 anys. En la primera visita, a més d’examinar la boca, és convenient formar en la prevenció de càries i higiene per ajudar a evitar problemes futurs. També és important que el nen o nena es familiaritzi amb el dentista i la clínica.

"L’objectiu dels nostres tractaments és retornar la funció i l’estètica, però amb el requisit de que perdurin en el temps"

Al Centre Dental Enric Pintado toquen totes les especialitats?

Sí. Comptem amb un equip multidisciplinar i és molt important que tots els tractaments vagin lligats. Per tractar al pacient de manera integral, és essencial el treball en equip i la coordinació entre especialistes: periodontista, ortodontista, implantòleg, etc. És necessari que en un centre dental hi hagi totes les especialitats. El pacient guanya en temps, confiança i s’aconsegueixen resultats extraordinaris, quan una clínica de referència pot rehabilitar la boca del pacient en la seva totalitat. L’objectiu dels nostres tractaments és retornar la funció i l’estètica i que perdurin en el temps.

Tothom vol un somriure bonic.

Sens dubte, una de les millors satisfaccions de ser dentista és fer somriure a la gent, retornar al pacient la confiança en el seu somriure, que està íntimament lligat a la felicitat. I es nota immediatament, quan els pacients que abans es tapaven la boca al riure, un cop han acabat el tractament i venen a les revisions, irradien felicitat. Alguns dels tractaments més demandats al nostre centre són els blanquejaments i les carilles. Darrere de cada somriure natural, hi ha el nostre equip fent un estudi exhaustiu del somriure, geniva i faccions de la cara perquè les carilles s’adaptin al rostre i a la personalitat del pacient. I si ho desitja, complementem el tractament amb procediments d’estètica facial, com infiltracions amb àcid hialurònic, perquè el resultat final superi les seves expectatives.