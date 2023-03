La població europea fa molt poca activitat física i esport. Segons l’Eurobaròmetre, el 45% de ciutadans adults dels 27 països de la Unió Europea no ha practicat mai exercici físic ni esport, i una tercera part ho fa de manera insuficient. Tot plegat, malgrat que l’evidència científica demostra que una activitat física moderada, que equivaldria a 150 minuts a la setmana en persones adultes, pot prevenir unes 10.000 morts prematures a l’any a Europa, que són unes 1.070 a tot l’estat espanyol.

"La falta d’activitat física i, per tant, el sedentarisme de la població, ens preocupa i molt com a professionals de la salut", explica la doctora Montserrat Romaguera, membre del grup d’Exercici Físic de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), que ha participat en una jornada de debat sobre el darrer informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) anomenat WHO Guidelines on physical activity and sedentary behaviour.

Per a la metgessa de la CAMFiC, l’informe de l’OMS demostra que l’activitat física pot millorar la salut i l’economia de la Unió Europea. Romaguera posa en relleu que si es complissin totes les recomanacions d’activitat física recomanada pel període 2020-2050 (és a dir, un mínim de 150 minuts a la setmana) a Espanya s’evitarien uns 410.000 casos de malaltia cardiovascular, 353.000 casos de depressió, 110.000 casos de diabetis tipus II, i uns 43.000 casos de càncer.

A més, diu, l’informe de l’OMS demostra que per cada euro invertit en el foment de l’activitat física la societat recupera 1,7 euros. El document també subratlla que durant la pandèmia de la Covid-19 el 34% d’europeus va reduir la seva activitat física i el 18% la va aturar completament.

"Cal fer una crida a tots els professionals de l’Atenció Primària perquè es formin i es sensibilitzin perquè cal identificar l’activitat física de tots els nostres pacients, conèixer-ne la motivació i l’adherència, i prescriure-la de forma individualitzada, coneixent els recursos de proximitat, fent un seguiment de barreres, efectes adversos, així com dels beneficis aconseguits en salut física i mental", assenyala Romaguera.

Montserrat Romaguera afegeix "cal, també registrar a la història clínica informatitzada al qüestionari validat sobre activitat física que, malauradament, encara no s’ha implementat a la majoria de comunitats autònomes".

Però, més enllà de sensibilitzar als professionals de la salut, aquesta metgessa considera important que els aquests "formin part dels fòrums polítics on es prenen decisions que condicionen la vida i la salut dels ciutadans, com l’estratègia NAOS".

De fet, Romaguera considera que els professionals sanitaris han de ser sempre "agents actius en el disseny de les polítiques de salut vinculades amb l’activitat física i l’esport, i també en la reducció del sedentarisme poblacional".