Les ulleres són una alteració de la coloració de la pell que se situa just a sota dels ulls. La seva aparició és deguda a una producció excessiva de melanina (una substància que dona color a la pell, l'iris de l'ull…) i per la dilatació dels vasos sanguinis d'aquesta zona.

Poden ser d'un color blavós, grisenc i fins i tot, morat. I encara que és un problema eminentment estètic, les ulleres també poden ser símptoma d'algun problema de salut.

Podria tractar-se, per tant, d'un senyal que indica que alguna cosa no funciona correctament al nostre organisme.

Ulleres per falta de son i fatiga

El més habitual és que les ulleres ens estiguin dient que no estem tenint un somni reparador. La Societat Espanyola del Son explica que un adult ha de dormir entre 7 i 9 hores diàries. Els nens i adolescents, en canvi, de 9 hores i mitja a 11 hores i mitja.

Més de 12 milions d'espanyols dormen malament, i el 45% de la població patirà, en algun moment de la seva vida, un trastorn del son greu:

Insomni crònic

Apnea del somni

Síndrome de les cames inquietes

Les ulleres no són sempre conseqüència de passar una mala nit

Tot i això, aquestes no són les úniques causes de les ulleres, tal com expliquen des de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV).

Els dermatòlegs recalquen que "hi ha persones que porten una jornada de descans correcta i no s'alliberen d'aquesta antiestètica presència".

I avisen que la pell de les ulleres és cinc vegades més fina que la de la resta de zones del cos, per la qual cosa és més sensible. Per això és molt important extremar la precaució quan decidim utilitzar productes indicats per a les ulleres.

Anèmia, la primera malaltia que es pot descobrir per les ulleres

En el cas de l'anèmia els ulls, o més ben dit el que els envolta, són també el mirall en què es veu reflectida aquesta malaltia, que també produeix ulleres.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), “una dieta saludable ajuda a protegir-nos de la malnutrició en totes les seves formes, així com de les malalties no transmissibles, com ara la diabetis, les cardiopaties, els accidents cerebrovasculars i el càncer”.

Per això, és essencial portar una alimentació variada i equilibrada per evitar l'aparició de patologies que poden comprometre el nostre estat de salut.

Perquè si no ho fem, un dels problemes que poden sorgir per una dieta deficient és l'anèmia, que no és res més que un nombre baix de glòbuls vermells, o hematies, a la sang.

I els glòbuls vermells compleixen una funció essencial: transport d'oxigen a la sang i el seu alliberament als diferents teixits.

Per això, quan no es diagnostica i es tracta a temps, l'anèmia es pot convertir en greu i potencialment mortal.

Com explica la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI):

"La causa de la gran majoria d'anèmies per falta de ferro (anèmies ferropèniques) és la pèrdua de glòbuls vermells (hemorràgies)".

"I aquestes hemorràgies es produeixen sobretot a l'aparell digestiu, per úlceres, pòlips, etc."

"I a les dones durant la seva vida fèrtil per pèrdues ginecològiques, com la menstruació”.

També hi ha altres tipus d'anèmia:

Conseqüències d'altres malalties: renal , insuficiència cardíaca …

, … Per manca de vitamina B12 . Aquest nutrient és present als aliments d'origen vegetal . En el cas de les persones que segueixen una dieta vegetariana és l'únic suplement que han de prendre.

. Aquest nutrient és present als . En el cas de les persones que segueixen una és l'únic suplement que han de prendre. Àcid fòlic. L'anèmia per dèficit d'àcid fòlic és més habitual entre les embarassades, les persones que consumeixen alcohol a l'excés o per la prescripció de determinats medicaments.

La SEMI explica que “avui dia la major part de les anèmies tenen bona solució. Tot i que, pot ser més difícil de corregir si hi ha una fallada en la producció de sang per la medul·la òssia, bé perquè sigui insuficient, s'hagi omplert de teixit fibrós o estigui envaïda per cèl·lules tumorals. Però tot i això, la medicina actual ofereix remeis per millorar la situació”.

La retenció de líquids també produeix ulleres

Una altra de les raons de l'aparició de les ulleres és la retenció de líquids. És un problema que afecta moltes persones i que no entén de gèneres. Però la realitat és que les dones són més propenses que els homes a la inflor que és conseqüència de l'acumulació de líquids al cos.

Consells per evitar la retenció de líquids

Hidratar-se correctament . És important seguir rigorosament aquesta important norma de salut : cal beure dos litres d'aigua al dia per mantenir una correcta hidratació . No és bona idea pensar que per acabar amb la retenció de líquids cal reduir la ingesta d'aigua, perquè no és així. Encara més, la hidratació ajuda l'organisme a expulsar les toxines a través de l'orina .

. És important seguir rigorosament aquesta important norma de : cal beure per mantenir una . No és bona idea pensar que per acabar amb la cal reduir la ingesta d'aigua, perquè no és així. Encara més, a través de . Reduir la ingesta de sal . Molts aliments tenen una concentració natural de sodi, per la qual cosa cal evitar afegir sal als àpats . L'explicació és molt senzilla: com més quantitat de sal es consumeix, més aigua es reté al nostre cos .

. Molts tenen una concentració natural de sodi, per la qual cosa . L'explicació és molt senzilla: com més quantitat de sal es consumeix, més aigua es reté al nostre . Activitat física moderada . S'ha de fer entre 3 i 4 vegades a la setmana i amb una durada estimada de 45 a 60 minuts, mínim. L'esport és clau per combatre el restrenyiment , cosa que ajuda a l'eliminació de líquids .

. S'ha de fer entre 3 i 4 vegades a la setmana i amb una durada estimada de 45 a 60 minuts, mínim. és clau per , cosa que ajuda a . Optar per aliments diürètics. Per exemple, la civada, els nabius, els espàrrecs o la carxofa.

Tot i que, les causes són molt diverses, es pot deure als canvis hormonals que es produeixen en diferents etapes de la vida: embaràs, adolescència o durant la menstruació. També per herència genètica o per l'estil de vida (sedentarisme, poc consum de fibra…).

Les ulleres i la insuficiència renal

Segons explica la Societat Espanyola de Medicina Interna, la insuficiència renal "és la lenta pèrdua de la funció dels ronyons amb el temps: i en estar danyats no poden eliminar les deixalles ni l'excés d'aigua del cos".

La diabetis i la hipertensió arterial poden provocar insuficiència renal, una malaltia que no té cura, però per a la qual sí “tenim tractaments que ajuden a viure amb qualitat durant molt de temps, com per exemple, les diàlisis i el trasplantament renal”.

Altres símptomes de la insuficiència renal:

Pèrdua de gana

Fatiga

Sequedat de la pell

Pèrdua de pes

Somnolència

Rampes musculars

L'hipotiroïdisme també produeix ulleres

La tiroide és una glàndula que es troba a la part anterior del coll i regula el metabolisme a través de la producció de l'hormona tiroidal. Els experts en medicina interna assenyalen que l'hipotiroïdisme “es produeix quan la glàndula tiroide produeix menys hormona de la necessària per al bon funcionament de l'organisme”.

És una malaltia sobretot femenina i es produeix especialment després de donar a llum. És una patologia que, encara que no té cura, es tracta de manera molt senzilla amb un medicament que conté l'hormona tiroidal de forma sintètica.

“Els seus símptomes de vegades es poden confondre amb altres malalties com depressió, ansietat, etc. i són en general, malalties fàcilment tractables”.

Per tant, el primer que cal fer en cas de dubte és acudir al metge per sol·licitar les proves que confirmin o descartin el diagnòstic d'hipotiroïdisme.