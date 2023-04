A l'esmorzar, a mig matí, després de dinar, al berenar o abans d'anar-te'n a dormir, qualsevol moment del dia és bo per prendre't un iogurt. I és que aquest producte lacti compta amb moltes propietats positives per a l'organisme. Això sí, cal consumir-lo natural i desnatat perquè sigui el més saludable possible. A continuació, t'expliquem què li passa al teu cos si menges un iogurt al dia.

Els metges demanen eliminar-lo dels sopars: té fama de saludable, però no ho és Quants iogurts es poden menjar? Quants iogurts consumeixes per dia, per setmana o fins i tot al mes? La majoria de les persones consumeixen entre 3 i 4 iogurts a la setmana, mentre que els experts suggereixen que un al dia seria ideal. El iogurt és un aliment ric en nutrients que ha demostrat tenir efectes preventius sobre una varietat de malalties, gràcies a la fermentació produïda per bacteris acido làctics. Què li passa al teu cos si menges un iogurt al dia El consum diari d'un iogurt natural i desnatat portarà molts beneficis al vostre organisme. A continuació en destaquem alguns. Els 10 aliments que no has de congelar mai Els beneficis del iogurt Combat el restrenyiment i la diarrea . El perfil nutricional del iogurt es deu en gran part als bacteris "bons" que s'afegeixen per fermentar-los.

. El del es deu en gran part als que s'afegeixen per fermentar-los. El iogurt també pot millorar la digestió . A més, els microorganismes del iogurt contribueixen a mantenir l'equilibri de la flora bacteriana intestinal , cosa que és essencial per a una bona digestió .

. A més, contribueixen a mantenir , cosa que és essencial per a . Baix en calories . El iogurt és un excel·lent font de nutrients , i la seva alta densitat de nutrients en relació amb les calories que aporta el converteix en un aliment ideal per a qualsevol dieta .

. El iogurt és un excel·lent , i la seva en relació amb les que aporta el converteix en un Les proteïnes que conté el iogurt són d'alt valor biològic, cosa que el converteix en una opció útil, fins i tot, per a les dietes vegetarianes . El iogurt també és ideal per a les persones que desitgen mantenir un pes saludable i tenir cura del seu cor, ja que els iogurts desnatats no tenen el greix saturat que es troba a la llet original. Per això has d'optar sempre per iogurts desnatats i naturals . D'aquesta manera evites els colorants i els edulcorants que porten incorporats els iogurts de sabors o amb trossos de fruita .

són d'alt valor biològic, cosa que el converteix en una opció útil, fins i tot, per a les . El iogurt també és ideal per a les persones que desitgen mantenir i tenir cura del seu cor, ja que que es troba a la original. Per això has d'optar sempre per . D'aquesta manera que porten incorporats . Ric en vitamines i minerals. És ric en fòsfor, potassi, riboflavina i vitamines A i D, i conté entre el 15 i el 20% de la quantitat diària recomanada de calci, cosa que és essencial per mantenir una bona salut òssia en totes les etapes de la vida. A més, el pH àcid del iogurt facilita l'absorció de calci.