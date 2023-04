Tot i que, és una creença molt estesa, haver tingut un fill no és garantia que intentar un segon embaràs sigui una cosa fàcil. De fet, en molts casos, famílies que ja han tingut el primer fill es troben amb molts problemes a l'hora d'aconseguir una altra gestació.

I és que, la infertilitat passa o comença a manifestar-se amb el pas del temps, fins i tot, ja havent tingut fills i sense haver tingut cap mena de complicació prèvia.

A aquesta patologia se la coneix com a infertilitat secundària i, tal com explica la doctora Elena Labarta, ginecòloga a IVI València:

"La infertilitat secundària femenina sol anar associada principalment a l'edat, ja que el pas del temps afecta de manera directa i acusada el potencial reproductiu de la dona".

Però no només l'edat. La ginecòloga apunta a una altra sèrie de factors com “l'endometriosi o desajustos hormonals, entre d'altres”.

“A partir dels 35 anys la qualitat i la quantitat dels òvuls baixa dràsticament i a partir dels 38 hi ha un augment de les possibilitats d'alteracions cromosòmiques als embrions. Si, a més, en alguns casos, s'uneix l'edat a alguna de les patologies esmentades prèviament, ens trobem amb un cas més complex”, explica la doctora.

Però no només les dones es poden trobar amb el problema de la infertilitat secundària

En el cas dels homes, és fonamental destacar que certs canvis d'hàbits de salut, a més de l'aparició d'alguna malaltia o patologia greu, poden influir en la pèrdua o el deteriorament de la qualitat del semen, afectant directament les possibilitats de donar lloc a un embaràs.

Reserva d'òvuls

Per aquestes raons, és fonamental que les persones sàpiguen i siguin conscients de tots aquests factors a l'hora de fer la planificació familiar.

"Esperar una edat per sobre dels 30 anys per tenir fills pot suposar que vagin apareixent complicacions en el procés i ens vegem obligats a acudir a la medicina reproductiva per aconseguir un embaràs després de diversos intents fallits per mètodes naturals. Per aquesta raó, els ginecòlegs recomanen l'opció de vitrificar els ovòcits, una alternativa que, en el cas de la dona, ofereix la possibilitat de decidir sense la pressió del temps sobre la fertilitat femenina”, comenta la doctora Labarta.

La vitrificació d'ovòcits permet, principalment, posposar la capacitat reproductiva de la dona el temps que aquesta vulgui. D'aquesta manera, quan la dona tingui la intenció de quedar-se embarassada, podrà utilitzar els seus òvuls prèviament vitrificats, que conservaran, intactes, les característiques que presentaven quan van ser preservats.

"És a dir, si una dona vitrifica els seus òvuls als 30 anys, i deu anys més tard, als 40, pretén quedar-se embarassada amb ells, els seus òvuls tindran la mateixa qualitat que tenien quan van ser vitrificats als 30 anys de la pacient", assegura la ginecòloga.

Quan cercar ajuda?

Aquesta és una pregunta que moltes pacients es fan, però el millor moment per acudir i consultar amb un especialista en medicina reproductiva sobre una possible infertilitat secundària depèn de l'edat de la dona.

En el cas de dones menors de 35 anys han d'acudir a un especialista en fertilitat després d'un any de relacions sexuals regulars sense assolir embaràs. A partir dels 35, es recomana consultar després de sis mesos transcorreguts de relacions sexuals sense gestació.

“Hi ha la convicció que les dones i parelles que han tingut el seu primer fill sense cap problema i de manera natural poden esperar que passi el mateix amb el segon. De vegades no és així, i aquest fet pot comportar un gran patiment i estrès. La infertilitat secundària té, per tant, un gran impacte emocional. ”, conclou la doctora Labarta.