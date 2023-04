Els canvis de temps constants, la calor, el fred, l'alimentació, l'estrès... Hi ha un seguit de factors que condicionen, cada vegada més, el pH de la nostra pell. La pell intenta adaptar-se al clima, al nostre estat de salut i està molt relacionada amb l'alimentació i el consum d'aigua.

Cuidar-se per dins és cuidar-se per fora. Si volem aconseguir tenir una pell suau i jove, hi ha diverses perfumeries i supermercats que tenen la solució. Una fórmula vegana amb nutrients naturals i olis essencials seran la solució per la teva pell.

L'oli d'argània

És un producte que s'obté dels fruits de l'arbre 'argania spinosa', que creix, únicament, al Marroc. Conegut com a or del desert. El seu procés de creació passa a fer-se en fred i sense productes químics, s'extreu la llavor i es premsa de forma manual, sense torrefacció.

Té una olor molt suau i agradable Té propietats antioxidants gràcies a l'alt contingut d'àcids grassos essencials i vitamina E També el podem aplicar al cabell per aportar suavitat i hidratació És un producte cicatritzant, el qual farà que la teva pell es recuperi de pressa de cremades i ferides T'ajudarà a disminuir estries i l'envelliment de la pell Té un poder antisèptic i antifúngic

És molt important que el producte que comprem d'oli d'argània tingui un certificat assegurant que conté el 95% d'ingredients vegetals naturals. També hem de tenir present que no tothom té tolerància a aquest producte i pot ser que algú pateixi dermatitis de contacte en aplicar-se'l a la pell.